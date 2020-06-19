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Исследователи обнаружили одно из самых зловещих мест на планете. Открытием ученые поделились с широкой публикой, опубликовав материал в Planet Today.
Опасным местом оказалось озеро Натрон. Его вода не только не пригодна для питья, но и способна растворить за несколько часов плоть человека или животного.
Находится смертоносное озеро в Кении, на границе с Танзанией. Все живое в его водах погибает потому, что в них содержится слишком много щелочи и соли. Площадь водоема составляет 1040 кв. км., уточняется в материале.
Ранее "Утро.ру" писало, что американские биолаборатории, расположенные на Украине, могут стать угрозой для России.
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