Вода озера Натрон способна растворить плоть человека за считанные часы

Исследователи обнаружили одно из самых зловещих мест на планете. Открытием ученые поделились с широкой публикой, опубликовав материал в Planet Today.

Опасным местом оказалось озеро Натрон. Его вода не только не пригодна для питья, но и способна растворить за несколько часов плоть человека или животного.

Находится смертоносное озеро в Кении, на границе с Танзанией. Все живое в его водах погибает потому, что в них содержится слишком много щелочи и соли. Площадь водоема составляет 1040 кв. км., уточняется в материале.

Ранее "Утро.ру" писало, что американские биолаборатории, расположенные на Украине, могут стать угрозой для России.