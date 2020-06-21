Ученые зафиксировали над океаном опасное для людей облако пыли

Ученые зафиксировали над океаном опасное для людей облако пыли
Фото: pixabay.com
Вместе с песчинками ветер переносит болезнетворные бактерии

Исследователи зафиксировали над Атлантическим океаном явление, которое заставило их забеспокоиться. Гигантское облако пыли радиусом три километра, сформировавшееся в пустыне Сахара, надвигается на США, заявили исследователи Центра космических полетов Годдарда. В настоящий момент они наблюдают за необычной тучей. 

Пока специалисты констатируют, что в поведении пыльного столба не замечено ничего странного, однако отмечают, что вместе с песчинками и мелким мусором ветер переносит опасные для человека бактерии, которые провоцируют заболевания, поражающие органы дыхания, такие как астма, бронхит и ОРВИ. 

Ученые из Пенсильванского университета и сенегальского Университета Шейха Анта Диоп предполагают, что микроорганизмы могут навредить не только жителям африканского континента, но и американцам, и европейцам, уточняют "Актуальные новости". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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