Вместе с песчинками ветер переносит болезнетворные бактерии

Исследователи зафиксировали над Атлантическим океаном явление, которое заставило их забеспокоиться. Гигантское облако пыли радиусом три километра, сформировавшееся в пустыне Сахара, надвигается на США, заявили исследователи Центра космических полетов Годдарда. В настоящий момент они наблюдают за необычной тучей.

Пока специалисты констатируют, что в поведении пыльного столба не замечено ничего странного, однако отмечают, что вместе с песчинками и мелким мусором ветер переносит опасные для человека бактерии, которые провоцируют заболевания, поражающие органы дыхания, такие как астма, бронхит и ОРВИ.

Ученые из Пенсильванского университета и сенегальского Университета Шейха Анта Диоп предполагают, что микроорганизмы могут навредить не только жителям африканского континента, но и американцам, и европейцам, уточняют "Актуальные новости".