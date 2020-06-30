Ученые оценили вероятность падения гигантского астероида на Землю

Ученые оценили вероятность падения гигантского астероида на Землю
Фото: pixabay.com
Исследователи уверены, что населению планеты нечего опасаться

Согласно последним подсчетам, гигантский астероид – небесное тело, диаметр которого превышает 10 километров – не упадет на Землю в ближайшие 35 миллионов лет. Такими выводами поделилась специалист отдела СС ИА РАН Екатерина Ефремова.

Она уточнила, что именно падение астероида подобного размера привело к гибели динозавров. Ученые пришли к выводу, что гигантское небесное тело попадает на нашу планету раз в 100 миллионов лет. При этом астероиды самого маленького размера, одним из которых является известный многим Челябинский метеорит, падают на Землю с завидной регулярностью – каждые 250 лет, уточняет РИА "Новости". 

Ранее "Утро.ру" писало, что на стене одного из замков в Латвии обнаружили старинную надпись. Исследователи датировали ее 16 веком. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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