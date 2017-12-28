ЦБ не собирался убивать "Югру"

Изначально регулятор не планировал лишать банк лицензии

Таинственный план спасения банка "Югра" Центробанком на самом деле существует. На этом с первых дней настаивали представители кредитной организации. В распоряжении журналистов издания "Наша Версия" оказались фотокопии пресловутого протокола №37 заседания Комитета банковского надзора ЦБ от 7 июля 2017 г., в котором говорится об утверждении плана участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО "Банк "Югра" за подписью первого зампреда ЦБ Д.Тулина и гендиректора АСВ Ю.Исаева.

Из текста документа следует, что на заседании ЦБ 7 июля было решено возложить на АСВ "функции временной администрации по управлению банком" с 10 июля и провести "комплексную проверку" до 20 сентября 2017 года.

Между тем лицензия у "Югры" была отозвана 28 июля, то есть спустя три недели и задолго до истечения срока проверки. Почему ЦБ сначала решает "оздоровить" банк, а потом действует кардинально по-другому, остается для многих загадкой. Как отмечает "Русская планета", сложно придумать причину для банкротства организации, входящей в тридцатку крупнейших по размеру активов и обслуживающую такие крупные компании, как "Уралвагонзавод", "Роснефть", Лыткаринский завод оптического стекла, "Ростелеком" и многие другие, а по размеру депозитов физических лиц находящуюся на 15-м месте среди кредитных организаций страны.

Более того, представители "Югры" настаивают, что и во введении временной администрации не было необходимости, так как банк уверенно держался на плаву и даже выполнил требование регулятора о срочной докапитализации в размере порядка 25 млрд рублей.

Стоит отметить, что и в предыдущем, 36-м протоколе члены Комитета банковского надзора ЦБ также единогласно отметили устойчивость банка "Югра", напоминает издание "Версия". В результате участники заседания постановили "не применять меры, предусмотренные статьей 74 федерального закона "О Центральном банке РФ", "не вводить... запрет на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц" и "не отзывать лицензию на осуществление банковских операций".

На эти обстоятельства представители "Югры" указывали в Арбитражном суде Москвы, однако оспорить отзыв лицензии это им не помогло.



Впрочем, "Югра" не собирается сдаваться. Адвокаты бывшего руководства банка уже заявили, что готовят апелляцию на решение московского Арбитража, отказавшегося принять во внимание их доводы и признавшего правомерным отзыв лицензии.