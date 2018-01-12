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Машины отправились в обход Звенигорода

Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба +2
В Московской области запустили автомобильное движение по участку Центральной кольцевой дороги

В торжественном мероприятии открытия принимали участие власти Подмосковья, представители госкорпорации "Автодор", руководство компании "АРКС", которая проводила строительство объекта. 

На звенигородском участке длиной 3,6 км были возведены мост через Москву-реку и две многоуровневые развязки.  

Новая магистраль уведет транзитный поток от городских кварталов. 

Участок был возведен в рамках строительства пятого пускового комплекса ЦКАД. 

Протяженность всего пятого пускового комплекса ЦКАД составляет 76,44 километра. 

Генеральный подрядчик строительства - ООО "Кольцевая магистраль", основной исполнитель работ - ООО "Мособлинжспецстрой" ("МОИСС"), входящие в ГК "АРКС". 

Финансирование строительства проводится за счет субсидий федерального бюджета, средств Фонда национального благосостояния и внебюджетных источников. 


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