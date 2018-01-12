Машины отправились в обход Звенигорода

В Московской области запустили автомобильное движение по участку Центральной кольцевой дороги

В торжественном мероприятии открытия принимали участие власти Подмосковья, представители госкорпорации "Автодор", руководство компании "АРКС", которая проводила строительство объекта.

На звенигородском участке длиной 3,6 км были возведены мост через Москву-реку и две многоуровневые развязки.



Новая магистраль уведет транзитный поток от городских кварталов.



Участок был возведен в рамках строительства пятого пускового комплекса ЦКАД.



Протяженность всего пятого пускового комплекса ЦКАД составляет 76,44 километра.



Генеральный подрядчик строительства - ООО "Кольцевая магистраль", основной исполнитель работ - ООО "Мособлинжспецстрой" ("МОИСС"), входящие в ГК "АРКС".



Финансирование строительства проводится за счет субсидий федерального бюджета, средств Фонда национального благосостояния и внебюджетных источников.





