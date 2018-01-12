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Олегу Табакову дали неутешительный прогноз

Олег Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Новости о здоровье режиссера пока приходят только плохие

Олег Табаков находится в больнице уже более 1,5 месяцев, но врачи не могут стабилизировать его состояние.

Режиссеру снова стало плохо. Специалисты оценивают его состояние как тяжелое, передает "РЕН ТВ".

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По их прогнозам, здоровье Олега Павловича будет только ухудшаться. Других подробностей врачи не сообщили.

Напомним, худрука МХТ и "Табакерки" госпитализировали 27 ноября в реанимацию Первой градской больницы. Сначала в театре "Табакерка" утверждали, что артист лег на плановое стоматологическое обследование, затем старший сын Табакова Антон рассказал, что у отца пневмония. Младший сын народного артиста Павел подтвердил версию о стоматологическом обследовании.

Позже сообщалось, что у актера диагностировали воспаление челюсти из-за неудачной имплантации и деструктивную пневмонию. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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