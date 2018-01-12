Олегу Табакову дали неутешительный прогноз

Новости о здоровье режиссера пока приходят только плохие

Олег Табаков находится в больнице уже более 1,5 месяцев, но врачи не могут стабилизировать его состояние.

Режиссеру снова стало плохо. Специалисты оценивают его состояние как тяжелое, передает "РЕН ТВ".

По их прогнозам, здоровье Олега Павловича будет только ухудшаться. Других подробностей врачи не сообщили.



Напомним, худрука МХТ и "Табакерки" госпитализировали 27 ноября в реанимацию Первой градской больницы. Сначала в театре "Табакерка" утверждали, что артист лег на плановое стоматологическое обследование, затем старший сын Табакова Антон рассказал, что у отца пневмония. Младший сын народного артиста Павел подтвердил версию о стоматологическом обследовании.

Позже сообщалось, что у актера диагностировали воспаление челюсти из-за неудачной имплантации и деструктивную пневмонию. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.