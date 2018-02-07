Обама развалил США по заказу

Бывший президент Америки оказался засланным казачком

Различные теории заговоров и попытки взглянуть на то или иное событие под конспирологическим углом в большинстве случаев оказываются лишь досужей выдумкой. Впрочем, как минимум несколько раз истории, которые современники воспринимали как плод больной фантазии и попытку найти в темной комнате черную кошку, которой там нет, оказывались правдой.

Как бы то ни было, конспирология является неплохой разминкой для ума, не позволяющей ему впасть в окостенении. За это ее любят даже серьезные люди. Единственное правило – не воспринимать все это всерьез. Теория заговора ни в коем случае не описывает событие таким, каким оно было, а лишь показывает, насколько широко можно интерпретировать даже общеизвестные факты.

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Ярким примером может служить личность 44-го президента США Барака Обамы. Каких только небылиц о нем не сочиняли недоброжелатели. Пожалуй, самой злой и опасной для политической карьеры первого чернокожего хозяина Белого дома, окажись она правдой, была история о месте его рождения.

Согласно данным официальной биографии, Барак Хуссейн Обама родился в городе Гонолулу в штате Гавайи. Сторонники теорий заговора уверены, что эта информация – ложь. По их мнению, он родился за пределами США, а значит, по законам страны не имел права даже претендовать на пост президента.

В качестве "настоящего" места рождения 44-го президента США конспирологи называли Кению. Его отец, к примеру, гражданин Кении, до сих пор не озаботился получением американского паспорта. В стране, которую возглавлял его сын, он находится по визе.

Впрочем, настоящие любители интриг, скандалов и расследований идут куда дальше. По их мнению, Кения – это ложная цель, призванная пустить не способных копать глубже людей по заведомо неверному пути.

По их мнению, на "настоящее" место рождения Барака Обамы указывают два легких намека. Во-первых, официальная версия, по которой он родился на островах. Якобы теневые кукловоды указали именно Гавайи, чтобы, если Барак Обама заговорился, рассказывая о своем детстве, и упомянул остров, к нему не было никаких вопросов. Поэтому, мол, не поселили его ни в Техасе, ни в Алабаме, ни в Калифорнии.

Второй намек – фамилия 44-го президента США. Обама – или, как поправляют конспирологи, "О, Баама". В соответствии же с правилами русского произношения, читать эту фразу стоит как "О, Багамы".

На каком именно острове архипелага появился на свет бывший хозяин Белого дома, конспирологи не указывают, да это и не важно. Все они до 1973 г. были колонией Великобритании. А поскольку родился Барак Обама в 1961 г., то по праву рождения он – подданный Ее Величества.

Попытки Великобритании если не вернуть, то хотя бы максимально осложнить жизнь колониям, которые с оружием в руках отстояли свою независимость и по сути послужили началом развала империи, являются одной из любимых тем американских конспирологов. Не смогли они пройти мимо и на этот раз.

Дескать, британские спецслужбы подобрали кандидатуру Барака Обамы, создали ему подложную биографию и внедрили в мир американской политики, чтобы он с руководящих постов максимально осложнял жизнь добропорядочных граждан США. Вложение оказалось более чем удачным, и харизматичный политик сумел забраться на самую вершину, где и принимал решения, сулящие Америке долгосрочные и очень тяжкие последствия.

Например, Обмакер – реформа здравоохранения США, которая, согласно лозунгам, должна была обеспечить социальную справедливость и доступ к медицине всех граждан США, а на деле оказалась весьма неоднозначной. Не случайно сменщик Барака Обамы Дональд Трамп обмолвился, что намерен отменить это достижение. Впрочем, сделать это не так просто. Несмотря на постоянную критику, просто вернуть все "как было" невозможно без сильных социальных потрясений.

Еще одно последствие правления Барака Обамы, которое заметно даже в другом полушарии людям, не сильно интересующимся политикой, состоит в демонтаже старой политической системы. Ни одному президенту США, как бы к нему ни относились граждане, не было так сложно на своем посту, как Дональду Трампу. Против него ополчились демократы, республиканцы, чиновники, СМИ и простые граждане. Все это не позволяет американскому лидеру нормально работать, что служит поводом для новых обвинений.

Уже давно перешедшая через все разумные границы борьба за толерантность и другие перегибы в общественной жизни США, уверены конспирологи, тоже дело рук Барака Обамы, вернее, тех, кто за ними стоит.

Объясняется это просто: дескать, британским спецслужбам необходимо превратить американскую политическую арену из места, где люди решают долгосрочные вопросы и составляют планы на десятилетия вперед, в цирк, где любого политика можно снять с должности по ничем не подтвержденным обвинениям в неких сексуальных домогательствах десятилетней давности, а внимание общественности легко переключить с по-настоящему актуальных вопросов на обсуждение новых гендеров, устройство туалетов в школах и возможности брака между человеком и кофейным автоматом. Если это так, то со своим заданием кадровый сотрудник британских спецслужб Барак Обама справился даже лучше, чем ожидалось.

Разумеется, все эти (как и многие другие) проблемы американской политической действительности легко объяснить, не прибегая к тайным заокеанским кукловодам. Например, структурными проблемами в жизни общества США. Признаки которых можно заметить десятилетия назад. А версия с багамским происхождением Барака Обамы – и вовсе шутка, высмеивающая горе-конспирологов. Однако эти разговоры позволяют американскому обществу взглянуть на себя под другим углом и обнаружить некие серьезные, действительно существующие проблемы.