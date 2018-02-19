Собчак теряет доверие россиян
Рейтинг участницы президентской гонки, телеведущей Ксении Собчак находится на уровне 1%. Более того, свыше 70% россиян отрицательно относятся к "блондинке в шоколаде". Хотя еще пару месяцев назад этот показатель был на 15% ниже, а в октябре вообще не "дотягивал" до половины. Таковы результаты опроса фонда "Общественное мнение", который проводился 10-11 февраля в 104 населенных пунктах РФ.
У каждого из 1,5 тысяч респондентов спрашивали: "Как Вы относитесь к Ксении Собчак — положительно или отрицательно?" Ответ "нейтрально" выбрали чуть более 20% россиян, что вполовину меньше октябрьских показателей. А "положительно" смотрят на Ксению только 5%. К слову, эта цифра выше 7% и не поднималась. Между тем 4% вообще не подозревают о существовании такого кандидата. Они так и ответили: "Не знаю, кто это". У 1% респондентов вопрос вызвал затруднение.
Впрочем, 90% россиян категорически против графы "против всех", как позиционирует свое выдвижение Собчак. Такой процент опрошенных ВЦИОМ не допускает возможности голосовать за Ксению. Получается, она обладает самым высоким антирейтингом среди всех кандидатов в президенты России на выборах 2018 года. Отметим, что тем самым телеведущая отбирает хлеб у самого Владимира Жириновского, антирейтинг которого в каждой предыдущей президентской гонке было не догнать.
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