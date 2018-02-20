Египет отложат до апреля
Авиасообщение между Россией и Египтом откроется не раньше
апреля. Об этом сообщили в Министерстве авиации Египта и в авиакомпании EgyptAir.
Тем самым надежды на то, что полеты возобновятся с 20 февраля, не оправдались.
Египетская пресса со ссылкой на источники в авиационном ведомстве сообщила, что в настоящее время продолжаются интенсивные консультации и подготовка к возобновлению полетов. Однако, скорее всего, первые рейсы состоятся не раньше первых чисел апреля, когда в силу вступит летнее расписание.
В каирском аэропорту сообщили, что рейсы в Москву и из Москвы в расписании отсутствуют. Пока также не проводится продажа и бронирование авиабилетов на прямые перелеты в российскую столицу.
В EgyptAir подтвердили информацию. По мнению представителей авиакомпании, полеты не поставили в расписание в связи с отсутствием заявок на билеты со стороны россиян. "Ввиду отсутствия достаточного количества бронирований от российской стороны компания решила отложить возобновление рейсов до начала летнего сезона – до 1 апреля", – приводит РИА "Новости" слова директора департамента по связям с общественностью авиакомпании Дины аль-Фули.
Египетский перевозчик подчеркивает, что все ограничения на возобновление полетов сняты. Перенос связан исключительно с экономическими обстоятельствами.
Глава совета директоров EgyptAir Сафват Мусаллем в своем заявлении сослался на чисто технические препятствия, которые в скором времени будут устранены. "Компания ожидает завершения некоторых процедур, связанных с запуском авиарейсов между двумя странами. Бронирование билетов на эти рейсы станет возможным сразу после этого", – отметил топ-менеджер.
Египетская сторона может осуществлять еженедельно три рейса в Москву и обратно, добавил он. Для полетов будет эксплуатироваться лайнер "Боинг 737-800 NGs".
Между тем проблемы могут оказаться куда глубже, чем предполагает египетская сторона. МИД Египта хочет прояснить ситуацию вокруг возобновления авиасообщения. Один из помощников министра отправился в Москву, чтобы выяснить истинные причины приостановки возвращения авиасообщения.
Ранее планировали начать полеты между странами во второй половине февраля. Возобновлению авиасообщения, прерванного осенью 2015 г., предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы.
Российские любители заграничного отдыха с нетерпением ждут восстановления авиасообщения с Египтом, поскольку это откроет им дорогу к курортам Красного моря. Многие жители РФ планировали отпуск на конец февраля - март, рассчитывая, что к этому времени можно будет отправиться в Страну пирамид. Теперь же эти планы придется подкорректировать.
Накануне вице-премьер РФ Аркадий Дворкович признал, что открыть прямое чартерное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом пока невозможно. Турагентства предупреждают, что желающие отдохнуть в Египте после открытия авиасообщения будут в течение какого-то времени вынуждены добираться через Каир. Туроператоры готовят разные варианты трансфера туристов на курорты.
В связи с отложенным спросом в апреле могут резко вырасти цены на египетские отели. Однако волна вскоре схлынет и цены вернутся к привычному уровню, говорят специалисты. Аналитики компании OneTwoTrip указывают на то, что цены в египетских отелях остаются самыми низкими. Средняя стоимость суток проживания в пятизвездочной гостинице на курортах Египта в апреле составляет 7,8 тыс. руб., что в 1,7 раза меньше среднего показателя по альтернативным направлениям.
Египетские чиновники в начале февраля говорили о том, что нехватка туристов вынудила отельеров опустить уровень цен значительно ниже показателей 2015 года. Российские игроки отмечают, что Египет заинтересован в восстановлении потока российских туристов, и одним из способов вернуть наших путешественников, безусловно, будет ценовая политика.
Ранее, 4 января, указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок между Москвой и Каиром подписал президент России Владимир Путин, напоминает РИА ФАН.
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