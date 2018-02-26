Наблюдатели за НЛО раскрыли шокирующие факты

Национальный информационный центр НЛО, NUFORC, обнародовал данные о неопознанных летающих объектах, увиденных в разных уголках нашей планеты.

По данным источника, за первые 2 месяца 2018 г. бдительные земляне обнаружили 436 летающих тарелок.

По мнению специалистов по паранормальным космическим явлениям, инопланетяне активно наблюдают за тем, что творится на Земле. При этом уфологи подчеркивают, что активность пришельцев за последнее время резко возросла: в Центр поступает все больше сообщений об увиденных НЛО. Так, за 2017 г. было зафиксировано 4 тыс. 915 таких заявлений.

В том, что инопланетяне следят за землянами, уверен и Илон Маск. Ранее он заявил, что не сомневается в наблюдениях разумных обитателей космоса за пуском его ракеты SpaceX.