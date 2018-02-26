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Сотни пришельцев посетили Землю с начала года

Кадр из фильма &amp;#34;Район №9&amp;#34;
Наблюдатели за НЛО раскрыли шокирующие факты

Национальный информационный центр НЛО, NUFORC, обнародовал данные о неопознанных летающих объектах, увиденных в разных уголках нашей планеты.

По данным источника, за первые 2 месяца 2018 г. бдительные земляне обнаружили 436 летающих тарелок.

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По мнению специалистов по паранормальным космическим явлениям, инопланетяне активно наблюдают за тем, что творится на Земле. При этом уфологи подчеркивают, что активность пришельцев за последнее время резко возросла: в Центр поступает все больше сообщений об увиденных НЛО. Так, за 2017 г. было зафиксировано 4 тыс. 915 таких заявлений.

В том, что инопланетяне следят за землянами, уверен и Илон Маск. Ранее он заявил, что не сомневается в наблюдениях разумных обитателей космоса за пуском его ракеты SpaceX.

Валентина МАЙОРОВА
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