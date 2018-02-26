Молодому поколению предрекли жуткие болезни
Специалисты Британского центра исследования рака выяснили, что лишний вес в среднем возрасте является существенным фактором риска: он может способствовать развитию 13 видов онкологических заболеваний, в том числе, рака груди, кишечника и почек.
Люди, родившиеся с середины 80-х по середину 90-х гг., больше всех остальных групп населения подвержены риску ожирения в среднем возрасте – число тучных среди них достигает 70%, сообщает ВВС. Для сравнения, в поколении бэби-бумеров, родившихся после Второй мировой войны, доля толстяков в том же возрасте составляла всего 50%.
Согласно исследованиям, Великобритания является европейским лидером по числу людей с избыточным весом. При этом количество толстяков в стране выросло с 15% в 1993 году до 27% в 2015 году. Причем, если 2 года назад самое большое число тучных наблюдалось в возрастной группе от 55 до 64 лет, то теперь ученые обеспокоены тем фактом, что стремительно набирать лишний вес стали совсем молодые британцы.
Профессор Линда Баулд предупреждает, что полнота не так уж безобидна – она разрушает клетки организма, повышая риск развития различных видов рака. Доктор считает, что лишний вес наносит такой же ущерб здоровью, как и курение.
Специалисты подчеркивают, что не все люди знают о рисках, которые несет с собой лишний вес. Необходимо проводить активную профилактическую работу, уверен профессор Рассел Виннер – масштабная борьба с курением уже привела к тому, что молодые люди бросили эту вредную привычку. Теперь нужно донести до них, что лишний вес так же опасен для здоровья, как и сигареты, добавил эксперт.
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