Ученые рассказали о пользе "напитка Богов"

Неприятный запах изо рта и кариес исчезнут, если пить красное вино. Таков вывод ученых Американского химического общества. Они выяснили, что такое действие "напиток Богов" оказывает благодаря антиоксиданту под названием полифенол.

Он действует на молекулярном уровне, убирая прилипшие к зубам бактерии, тем самым содержит полость рта любителя "красного" в чистоте и порядке.

Однако выводы исследователей не являются призывом к действию. Они предостерегают, что увлеченность спиртным увеличивает риск возникновения различных заболеваний.

Впрочем, о пользе алкоголя в медицинских дозах ученые говорили и ранее. Например, он помогает работе мозга. Умеренное распитие горячительных напитков ограждает от воспалений и помогает клеткам избавляться от токсинов.

Речь идет не более чем о двух стандартных бокалах вина, ежедневное употребление которых способствует образованию каналов очистки мозга во время сна. А также "вымывает" вредные белки.