Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Вино заменит визиты к стоматологу

Фото: GLOBAL LOOK press/Artur Cupak
Ученые рассказали о пользе "напитка Богов"

Неприятный запах изо рта и кариес исчезнут, если пить красное вино. Таков вывод ученых Американского химического общества. Они выяснили, что такое действие "напиток Богов" оказывает благодаря антиоксиданту под названием полифенол.

Он действует на молекулярном уровне, убирая прилипшие к зубам бактерии, тем самым содержит полость рта любителя "красного" в чистоте и порядке.   

Однако выводы исследователей не являются призывом к действию. Они предостерегают, что увлеченность спиртным увеличивает риск возникновения различных заболеваний.

Впрочем, о пользе алкоголя в медицинских дозах ученые говорили и ранее. Например, он помогает работе мозга. Умеренное распитие горячительных напитков ограждает от воспалений и помогает клеткам избавляться от токсинов.

Речь идет не более чем о двух стандартных бокалах вина, ежедневное употребление которых способствует образованию каналов очистки мозга во время сна. А также "вымывает" вредные белки.  

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Евросоюз притормозил санкции

Как быть с ограничительными мерами против России, в ЕС пока не решили

Раскрыты подробности "кокаинового дела"

Преступника объявили в международный розыск. В преступной связи могут быть замешаны новые граждане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей