Обеспечивать безопасность в аэропорту Каира будут российские специалисты

Прямые авиарейсы из России в Египет начнутся уже в середине апреля. Об этом сообщил представитель авиационной администрации Египта. Однако откроют пока полеты только в столицу Страны пирамид.

"Достигнута и закреплена договоренность с российской стороной о начале выполнения прямых рейсов на маршруте Москва – Каир национальными перевозчиками EgyptAir и "Аэрофлот" в период с 10 по 15 апреля", – пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

В ближайшее время в Каир отправятся сотрудники российской компании "Аэромаш". Она занимается обеспечением безопасности пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево", и именно ей будет поручено досматривать пассажиров и грузы, отправляющиеся из Египта в РФ.

Ранее глава Минтранса РФ Максим Соколов сообщал, что в первое время по маршруту Москва – Каир организуют пять рейсов в неделю: три будут выполняться египетской авиакомпанией и два – российской.

Несмотря на то что открытие Египта для россиян является давно ожидаемым событием, туроператоры не прогнозируют ажиотажного спроса. Во-первых, стоимость пакетного тура обещает быть довольно высокой из-за перелетов регулярными рейсами, а не привычными чартерами, а также из-за ценовой политики местных отельеров. Во-вторых, большинство россиян интересует пляжный отдых, а специальный трансфер из Каира на побережье Красного моря может оказаться для многих слишком выматывающим и накладным.