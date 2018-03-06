Американцы отказались летать в Россию

"Аэрофлот" остался единственной авиакомпанией, выполняющей прямые рейсы между РФ и США

Крупнейшая американская авиакомпания Delta отказалась возобновлять полеты в Россию. С 2015 г. она и так выполняла рейсы только в "высокий" летний сезон. Однако в этом году руководство приняло решение полностью отказаться от перевозки пассажиров в Россию.

"Delta продолжает анализировать маршрутную сеть и приняла для себя это трудное решение", – заявили "Коммерсанту" в пресс-службе компании. Там отметили, что желающие смогут воспользоваться стыковочными рейсами через Париж и Амстердам.

Таким образом, на рынке остается только одна авиакомпания, готовая перевезти пассажиров через океан без промежуточной посадки, – это российский "Аэрофлот". В свете последних событий, а также из-за того, что в прошлом году пассажиропоток на рейсах из РФ в США вырос на 4%, в компании решили этой весной увеличить объем перевозок по данному направлению. Так, уже в конце марта появится третий ежедневный рейс в Нью-Йорк, в Майями будут летать не три, а четыре самолета в неделю, а ежедневный рейс в Лос-Анджелес совершит "Боинг 777" – этот борт вместительнее прежнего "Аэробуса 330".

При этом в компании заявляют, что не планируют менять тарифы, несмотря на то что остаются фактически монополистами на американском направлении. Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что данное намерение справедливо в отношении экономсегмента, поскольку у таких пассажиров есть альтернатива в виде стыковочных перелетов через Европу.

Что касается бизнес-класса, то тут возможен рост цен на билеты, считают аналитики, ведь пассажиры премиум-сегмента вряд ли захотят менять комфортный беспосадочный перелет на стыковку из-за нескольких тысяч рублей.