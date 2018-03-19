Особый рацион питания поможет избавиться от смертельных болезней

Пища с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот увеличивает продолжительность жизни и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Университета Восточной Финляндии.

В исследовании приняли участие 2 тысячи 480 мужчин в возрасте от 42 до 60 лет. Специалисты определяли у них уровень жирных кислот в крови. Оказалось, что при высокой концентрации линолевой кислоты риск преждевременной смерти снижается на 43%. Такой же эффект распространялся и на сердечно-сосудистую систему. Однако на развитие рака она влияние не оказывала. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте EurekAlert!.

Специалисты напомнили, что источником линолевой кислоты являются растительные масла, орехи и семена.

Ранее считалось, что ненасыщенные жирные кислоты являются причиной ряда хронических заболеваний опасных для здоровья человека.