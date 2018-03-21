Средства приводят к появлению тяжелых недугов

Регулярное употребление ибупрофена и иных обезболивающих препаратов значительно увеличивает риск развития аритмии и других болезней сердца, которые сокращают продолжительность жизни. К такому выводу пришли ученые из Тайваня.

В исследовании приняли участие 57 тысяч человек. Они часто употреблял ибупрофен, чтобы избавится от болей в груди. Специалисты выяснили, что это лекарство оказывает негативное влияние на всю сердечно-сосудистую систему. При этом прием комбинаций из узкоспециализированных и "общих" типов обезболивающих повышал риск развития серьезных недугов жизненно важного органа на 30%. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале BJCP.

Один из исследователей считает, что ибупрофен в больших количествах может вызывать образование тромбов и остановку сердца.



Эксперты утверждают, что не стоит злоупотреблять подобными лекарствами, даже несмотря на то, что они не вызывают привыкания и успешно подавляют боль.

Ученые планируют продолжить исследование, чтобы заново оценить все плюсы и минусы использования нестероидных обезболивающих в клинической практике.