Россиян лишили натурального сыра

Опасный для здоровья фальсификат заполонил прилавки

Сыр по ГОСТу, но без молока – такой нонсенс обнаружили эксперты некоммерческой организации "Росконтроль", исследовавшие сыры российского и белорусского производства. Как выяснилось, найти натуральный сыр в магазинах России весьма и весьма сложно, особенно в ценовой категории от 250 до 590 рублей за килограмм. Из 30 проверенных образцов 18 оказались откровенным фальсификатом.

В частности, бренды "Переславский сыродельный завод", СДМ, "Порховский", "Брасовские сыры", "Мелодия вкуса", "Сыродел", FRESH FOODS, "Каменский маслосыркомбинат", "Добрый сыровар", "Столица молока" указывали на упаковке, что их продукция сделана по ГОСТу. Однако исследование показало, что в погоне за наживой производители вместо молока использовали заменитель молочного жира, то есть пальмовое масло, кокосовое, а то и модифицированную смесь.

"Если раньше, исследуя сыр и другие молочные продукты, эксперты в основном выявляли частичную замену молочного жира, то сейчас ни в одном из фальсифицированных образцов молока не обнаружено ни грамма. Они полностью, на 100%, состоят из растительного жира", – указывается в исследовании.

Такой продукт может называться "сырным изделием", "комбинированным продуктом", но никак не сыром, подчеркивают эксперты.

"Росконтроль" отмечает, что хуже всего обстоит дело с развесными сырами. В частности, в супермаркетах сетей Billa, "Ашан", Globus, "Лента" "покупателям предлагают купить на развес откровенную подделку, происхождение которой вызывает серьезные вопросы". В организации подозревают, что имеет место сговор торговых сетей с нечестными производителями, которые ради привлечения покупателя снижают стоимость товара за счет ухудшения его качества. Официальные запросы в связи с выявленной ситуацией уже разосланы.