Жириновский уходит из политики

Бессменный лидер ЛДПР уверен, что без него страна будет жить спокойно и счастливо

Глыба российского политического истеблишмента и самый одиозный политик страны Владимир Жириновский скоро завершит свою профессиональную карьеру. В пресс-службе партии сообщили, что он даже написал прощальную речь.

По мнению политологов, после очередной неудачи на президентских выборах Жириновский уже было собрался на пенсию, однако сам он опроверг эти мнения. Впрочем, он признался, что заготовил пламенную речь, которую озвучит в последний день своей политической карьеры.

"Я уверен, что и после моего ухода страна будет жить также спокойно и счастливо. Помните, мы не должны делить общество на классы, именно такая страшная ошибка была допущена много лет назад", – заявил Жириновский.

По его словам, Россия хоть и не самая богатая страна в мире, но все же относится к числу таковых. Несмотря на успехи, ей всегда есть к чему стремиться.

"Я вижу, что многие из вас плачут, к вашему горлу подкатывает комок, в душах печаль… Не грустите…Я прошу вас прекратить плакать!" – призвал он всех россиян.

Однако огорчаться (или радоваться) "бессрочному отпуску" Жириновского пока рано – о своем решении он намерен объявить только 1 мая 2036 года. Как пишет "Парламентская газета", к тому времени он должен будет возглавить Госсовет РФ.