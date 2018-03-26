"Аэрофлот" возобновляет полеты в Каир

"Аэрофлот" с 11 апреля 2018 года возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва – Каир – Москва. Полеты будут выполняться три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320. Продажи авиабилетов открыты с 13 марта 2018 года, говорится в сообщении перевозчика.

Полеты между Москвой и Каиром запланированы по следующему расписанию (указано местное время):

– Рейс SU 400 выполняется еженедельно по понедельникам, средам и субботам, вылет из Москвы – в 20:50, прибытие в Каир – в 00:25.

– Рейс SU 401 выполняется еженедельно по вторникам, четвергам и воскресеньям, вылет из Каира – в 01:25, прибытие в Москву – в 06:50.

С 12 июня по 2 июля частота рейсов между столицами России и Египта будет увеличена до ежедневной. Это обусловлено повышенным спросом на авиаперевозки в период проведения футбольного турнира.

"Аэрофлот" прекратил выполнение рейсов в Каир в конце 2015 года, когда авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Для возобновления полетов понадобилось значительное усиление мер безопасности. Данное требование было выполнено египетской стороной, и 4 января 2018 года Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения.