За дебош на рейсе "Аэрофлота" пассажиру предъявлено обвинение
На данном рейсе пассажир бизнес-класса Владимир Колотыгин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ряд деструктивных действий: нарушал общественный порядок, оскорблял экипаж, ударил одного из бортпроводников. В связи с поведением Колотыгина, которое создавало угрозу для окружающих и безопасности полета, командир воздушного судна рассматривал возможность вынужденной посадки в Новосибирске. Однако пассажиры рейса, среди которых оказались сотрудники Федеральной службы судебных приставов, оказали помощь экипажу, и нарушителя удалось зафиксировать в кресле до конца полета подручными средствами. По прибытии в аэропорт Елизово дебошира передали сотрудникам полиции.
Безопасность полетов – приоритетное направление в деятельности Аэрофлота. В этой связи по инициативе авиакомпании был принят закон о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, предусматривающий уголовную ответственность за грубое нарушение общественного порядка на различных видах транспорта.
В сентябре 2017 года впервые в отечественной судебной практике курильщик-дебошир был приговорен к реальному сроку лишения свободы.
"В настоящее время российское законодательство в данной части гармонизировано с международной практикой. Во всем мире за неправомерное поведение на борту нарушителю грозит серьезный штраф либо реальный тюремный срок. Закон позволяет авиакомпании отстоять право клиентов на комфортный и безопасный полет. Также с июня 2018 года российские авиакомпании получат законную возможность включать нарушителей в "черные списки" и в дальнейшем отказывать им в перевозке. Такой правовой механизм дает возможность авиакомпаниям и клиентам, которые подверглись выпадам недисциплинированного пассажира, исключить причинение им повторных страданий", – говорит заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам "Аэрофлота" Владимир Александров.
Умер основатель МММ Мавроди
Скандальный бизнесмен скончался в московской больнице
Трамп и Мэй наплевали на трагедию в России
Лидеры двух стран проигнорировали катастрофу в ТЦ "Зимняя вишня"
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Пришельцы прячут базы в Крыму
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина