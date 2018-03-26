За дебош на рейсе "Аэрофлота" пассажиру предъявлено обвинение

В отношении Владимира Колотыгина, устроившего 15 января дебош на рейсе SU1730 Москва – Петропавловск-Камчатский возбуждены два уголовных дела

На данном рейсе пассажир бизнес-класса Владимир Колотыгин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ряд деструктивных действий: нарушал общественный порядок, оскорблял экипаж, ударил одного из бортпроводников. В связи с поведением Колотыгина, которое создавало угрозу для окружающих и безопасности полета, командир воздушного судна рассматривал возможность вынужденной посадки в Новосибирске. Однако пассажиры рейса, среди которых оказались сотрудники Федеральной службы судебных приставов, оказали помощь экипажу, и нарушителя удалось зафиксировать в кресле до конца полета подручными средствами. По прибытии в аэропорт Елизово дебошира передали сотрудникам полиции.



Безопасность полетов – приоритетное направление в деятельности Аэрофлота. В этой связи по инициативе авиакомпании был принят закон о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, предусматривающий уголовную ответственность за грубое нарушение общественного порядка на различных видах транспорта.

В сентябре 2017 года впервые в отечественной судебной практике курильщик-дебошир был приговорен к реальному сроку лишения свободы.

"В настоящее время российское законодательство в данной части гармонизировано с международной практикой. Во всем мире за неправомерное поведение на борту нарушителю грозит серьезный штраф либо реальный тюремный срок. Закон позволяет авиакомпании отстоять право клиентов на комфортный и безопасный полет. Также с июня 2018 года российские авиакомпании получат законную возможность включать нарушителей в "черные списки" и в дальнейшем отказывать им в перевозке. Такой правовой механизм дает возможность авиакомпаниям и клиентам, которые подверглись выпадам недисциплинированного пассажира, исключить причинение им повторных страданий", – говорит заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам "Аэрофлота" Владимир Александров.