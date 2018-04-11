Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В куриный паштет влезла свинья

Фото: GLOBAL LOOK press
Как производители консервов обманывают покупателей

Паштет из куриной печени только наивный может считать мясным продуктом. В этом убеждают данные лабораторной экспертизы, которую провели эксперты "Росконтроля".

Для теста отобрали самые распространенные в продаже консервы: продукцию брендов "Каждый день", "Гродфуд", "Дачник", "Главпродукт", Argeta.

По теме

Оказалось, что производитель "Каждого дня" – самый честный. Свой паштет он обозначил как растительно-мясной. Действительно, мяса птицы в его составе не обнаружено, печень присутствует в небольшом количестве, а больше всего там крахмала, муки, крупы, изолята соевого белка и растительного углеводного компонента. Но об этом и сообщается в маркировке.

А вот на упаковке консервов Argeta указано, что это паштет из куриной печени. Но проверка показала, что печени там минимум. Так что маркировка не соответствует действительности. Хотя нужно отметить, что только в этом изделии не обнаружено примесей мяса других животных. В остальных образцах присутствует свинина. Причем на этикетке "Каждого дня" и "Гродфуда" написано, что в паштет добавлен свиной жир. Не придраться и к "Главпродукту" – там указывается на наличие "животного белка". А вот для "Дачника" оправданий нет – покупателям этого бренда подкладывают свинью во всех смыслах.

Обнаружили исследователи и другие расхождения надписей на этикетках и содержимого баночек. Так, в паштете "Главпродукта" оказалось около 8 г жира вместо 20, "Гродфуда" – 11 вместо 19,5. Это не очень критично, но потребитель вправе знать, за что отдает деньги. 

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Меркель грудью встала за украинский транзит

Госпожа немецкий канцлер пытается сохранить лицо и перед Россией, и перед Незалежной

Пенсионный возраст повысят для активных

Все делается ради благополучия граждан

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей