В куриный паштет влезла свинья

Как производители консервов обманывают покупателей

Паштет из куриной печени только наивный может считать мясным продуктом. В этом убеждают данные лабораторной экспертизы, которую провели эксперты "Росконтроля".

Для теста отобрали самые распространенные в продаже консервы: продукцию брендов "Каждый день", "Гродфуд", "Дачник", "Главпродукт", Argeta.

Оказалось, что производитель "Каждого дня" – самый честный. Свой паштет он обозначил как растительно-мясной. Действительно, мяса птицы в его составе не обнаружено, печень присутствует в небольшом количестве, а больше всего там крахмала, муки, крупы, изолята соевого белка и растительного углеводного компонента. Но об этом и сообщается в маркировке.

А вот на упаковке консервов Argeta указано, что это паштет из куриной печени. Но проверка показала, что печени там минимум. Так что маркировка не соответствует действительности. Хотя нужно отметить, что только в этом изделии не обнаружено примесей мяса других животных. В остальных образцах присутствует свинина. Причем на этикетке "Каждого дня" и "Гродфуда" написано, что в паштет добавлен свиной жир. Не придраться и к "Главпродукту" – там указывается на наличие "животного белка". А вот для "Дачника" оправданий нет – покупателям этого бренда подкладывают свинью во всех смыслах.

Обнаружили исследователи и другие расхождения надписей на этикетках и содержимого баночек. Так, в паштете "Главпродукта" оказалось около 8 г жира вместо 20, "Гродфуда" – 11 вместо 19,5. Это не очень критично, но потребитель вправе знать, за что отдает деньги.