Рейтинги Макрона и Мэй скатились на дно

Политики потеряли доверие граждан

Президент Франции Эмманюэль Макрон занимает свой пост меньше года, однако его рейтинг стремительно падает. При этом действия в Сирии еще больше подкосили доверие граждан.

За последние 10 месяцев число разочарованных политикой Макрона увеличилось вдвое. Против президента настроены 44% граждан. Отмечается, что удовлетворены его работой только 20%, а 36% воздержались от оценки главы государства.

При этом 67% считают, что Макрон действует в угоду богатых и не заботится о состоянии малообеспеченных слоев населения Франции, передает телеканал BFMTV.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также настроила против себя британцев из-за атаки на Сирию. 36% респондентов раскритиковали ее за такие действия и лишь 28% поддержали нападение. Остальные опрошенные не смогли определиться со своим ответом, сообщает The Independent.

Дальнейшие действия двух политиков на международной арене могут привести к полной потере доверия своих граждан, что выльется в забастовки и митинги.

США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы использовались для производства химоружия. Они выпустили более 100 ракет, однако 71 сбили ПВО.