Красную планету пришельцы использовали для путешествий по космосу

Радиолюбитель Валентин Дегтерев изучил кадры со спутников NASA и поразился находке.

На снимках он заметил руины древнего космодрома. Исследователь утверждает, что в большом кратере находятся обломки зданий. При этом шарообразная конструкция являлась вышкой для управления полетами.

На другом снимке Дегтерев увидел странный объект, который завис в воздухе. По его мнению, этот аппарат раньше принадлежал древней цивилизации, которая жила на Марсе.

"Марс погиб миллиарды лет назад, а аппарат висит в воздухе. Он или на магнитной подушке, или у него некие антигравитационные двигатели", - добавил радиолюбитель.

Кроме этого Валентин нашел марсианский храм, вход в которой находится в пещере, а также крепость с башней.

Дегтерев уверен, что на Красной планете жили инопланетяне. При этом в NASA скрывают такую информацию от любопытных.