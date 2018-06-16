Джигурда пообещал собрать миллион подписей
Актер Никита Джигурда объявил сбор подписей за выдвижение в мэры Москвы. Артист хочет справиться с амбициозной задачей всего за несколько дней.
Артист сделал громкое заявление. Он сообщил, что его поддержат миллионы жителей столицы.
"В эту дверь через несколько дней я принесу миллионы подписей. Я их начал собирать", – заявил новоиспеченный политик. Джигурда напомнил, что отказался от украинского гражданства. "Я обладатель ордена Почетный гражданин России", – добавил он.
Джигурда назвал себя самый узнаваемым оппозиционным кандидатом. "Гораздо известнее, чем муниципальный депутат Илья Кашин или Митрохин", – отметил он.
По словам Джигурды, в мировой политике всегда было много шоуменов. В качестве примера он назвал президента США Дональда Трампа и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. "Сейчас время такое, когда нужно понимать, что вся наша жизнь – игра", – заключил потенциальный кандидат в мэры Москвы.
Напомним, что Никита Джигурда объявил о намерении вступить в гонку за кресло столичного градоначальника 12 июня. Он сделал громкое заявление на своей странице в социальной сети Instagram.
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