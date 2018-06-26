Всплыли жуткие пророчества о Третьей мировой войне

Конфликт станет последним для всего человечества

Участившиеся разговоры о возможном начале новой мировой войны привели к тому, что на свет вытащили изрядно запылившиеся пророчества о грядущих бедствиях.

Подборку самых одиозных догадок о будущем опубликовал портал Pravda.ru. В 1968 году евангелический пастор Эммануэль Толлефсен-Минос записал предсказания 90-летней норвежки Гунхильды Смелхус. Старушка утверждала, что Третья мировая станет самой большой катастрофой в истории, и начнется она неожиданно. Ей будет предшествовать утрата веры в Бога, разрушение традиционной системы ценностей и жестокий миграционный кризис. "Люди из бедных стран прибудут в Европу..., присутствие мигрантов приведет к напряженности и социальным волнениям. Это будет короткая и очень жестокая война, и она закончится атомной бомбой", – цитирует портал слова Смелхус. В богатых странах после применения ядерного оружия вода и почва будут испорчены, поэтому жители бросятся в беднейшие страны, где их, увы, не встретят с распростертыми объятьями.

Сербский крестьянин Митар Тарабич в конце XIX века говорил, что видел "колонны беженцев на сербских границах". По его словам, в новой войне ученые разработают необычное оружие: пушечные ядра будут заколдовывать все живое -люди, армии и скот будут спать вместо того, чтобы сражаться, а потом очнутся вновь. Конфликт затронет почти весь земной шар и лишь одна страна на краю света, окруженная морями и такая же большая, как Европа, будет жить мирно.

Провидец из Баварии, пастух Маттиас Штромбергер, родившийся в XVIII веке, утверждал, что после окончания Второй великой войны вспыхнет "третий всеобщий пожар". "Миллионы людей… умрут, несмотря на то, что они не солдаты. Оружие же будет совершенно иным", – говорил Штромбергер.

Еще один баварский ясновидящий, Алоис Ирльмайер, умерший в 1959 году, строил фонтаны и помогал искать пропавших без вести после Второй мировой. По его словам, он видел "картинки" из будущего, когда внезапно мир взорвется, однако перед этим будет исключительно плодородный год. Грядущее Ирльмайер описывал так: мусульманские войска двинутся на Западную Европу, Китай, применив бактериологическое оружие, завоюет Индию. Иран и Турция сойдутся в схватке, а в России произойдут революция и гражданская вой­на.

Популярный в США провидец Альберт Пайк, живший в XIX веке, описал детали трех мировых войн в письме к итальянскому масону и революционеру Джузеппе Мадзини. Он предсказал Первую и Вторую мировые войны, обвинив в их развязывании иллюминатов. Завязку Третьей мировой войны Пайк видел в столкновении между Израилем и мусульманским миром (интересно, что государство Израиль было образовано только в 1948 году).

Рассматривая популярные пророчества, конечно же, нельзя обойтись без предсказаний знаменитой болгарки Ванги. Перед смертью, отвечая на вопрос о начале Третьей мировой войны она сказала: "Еще Сирия не пала". Именно поэтому Россия и не дает упасть Сирии, считает автор обзора.

Однако самым правдоподобным в этой связи кажется пророчество знаменитого физика Альберта Эйнштейна, сказавшего, что он не знает, какое оружие будет использовано в Третьей мировой, но четвертая будет вестись на палках и камнях.