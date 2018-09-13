Володин поздравил Чечню с юбилеем Грозного

Спикер Госдумы отметил славную историю и традиции 200-летнего города

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей и руководство Чеченской республики с 200-летием столицы.

"Начав свой путь с небольшой крепости на берегу реки Сунжи, он в короткие сроки сумел превратиться в промышленный, культурный и научный центр. Сегодня это один из самых крупных городов Северного Кавказа, с развитой современной инфраструктурой, небоскребами и широкими проспектами", – подчеркнул председатель ГД. Он особо отметил роль властей города и Чеченской Республики, которые многое делают, "чтобы Грозный развивался и процветал, был красивым и удобным городом, настоящей жемчужиной Северного Кавказа".

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Обращение председателя ГД к присутствующим на торжествах, посвященных юбилею Грозного, зачитал вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Со своей стороны, Неверов напомнил, что Грозный – это город воинской славы. Его жители сражались на фронтах Великой Отечественно войны, тушили страшные пожары после бомбежек, обеспечивали советскую авиацию топливом, а затем самоотверженно восстанавливали промышленность и город.

"Желаю руководству Республики, Рамзану Ахматовичу Кадырову, чтобы реализовывались все планы, начинания на благо региона, социально-экономического процветания и развития. Всем жителям Чечни я желаю благополучия, мира и согласия, а главное – крепкого здоровья и кавказского долголетия!" – заявил Неверов.