Катастрофа над Боденским озером расколола мир надвое

Поступок архитектора Калоева, отомстившего за семью, до сих пор вызывает споры

По роковому стечению обстоятельств и во многом из-за ошибки швейцарского авиадиспетчера 1 июля 2002 г. грузовой "Боинг" компании DHL протаранил Ту-154М "Башкирских авиалиний", выполнявший рейс "Москва – Барселона". На борту российского самолета, в основном, были дети – 52 пассажира из 60. Комитет Башкирии по делам ЮНЕСКО предоставил им путевки за успехи в учебе. Полный салон детей, а также череда роковых случайностей роднят эту трагедию с катастрофой под Уфой 1989 г., когда в результате взрыва газа на железной дороге погибли сотни детей.



Но, даже после того как оба лайнера рухнули на землю, череда смертей не прекратилась. Работавший в Испании архитектор Виталий Калоев, потерявший в катастрофе жену и двоих детей, поехал в Швейцарию, чтобы разыскать авиадиспетчера Петера Нильсона, которого считал виновным в случившемся.

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Согласно отчету комиссии, он не обеспечил безопасное эшелонирование между самолетами и передал инструкцию экипажу Ту-154М снижаться слишком поздно. Российские летчики ее выполняли до конца, хотя автоматическая система предупреждения об опасном сближении (TCAS) дала команду лайнеру набирать высоту. Это был тот случай, когда надо было поверить автоматике. Но Нельсон до этого сообщил неправильные сведения о другом самолете, заявив, что тот находится справа от Ту-154, окончательно запутав пилотов. Они просто не поверили автоматике, а затем было уже поздно.

В ходе следствия выяснили, что на посту частной компании Skyguide, где работал Нельсон, банально не хватало персонала. А автоматическое оповещение работников об опасном сближении лайнеров было отключено, как и телефонная связь.

Обо всем этом хорошо знал Калоев, который лично видел погибших на месте крушения, в том числе родную дочь, и с фотографиями погибших позвонил в дверь авиадиспетчера 24 февраля 2004 года. Когда тот открыл , убитый горем отец семейства лишь сказал по-испански "посмотри", немецкого он не знал.



Возможно, если бы Нельсон проявил сострадание и начал говорить с Калоевым, события развивались бы по-другому. Но авиадиспетчер, также получивший тяжелую психологическую травму, просто выбил снимки из рук Калоева и попытался закрыть дверь.

То, что происходило дальше, архитектор не помнит. Но на теле убитого Нельсона полиция нашла 12 ножевых ранений. Архитектора признали виновным в убийстве и дали 8 лет тюрьмы. Позже суд, приняв во внимание ограниченную вменяемость россиянина, связанную со смертью семьи, приговорил его к 5 годам заключения. Но через 2 года его освободили за примерное поведение. Калоев вернулся в Осетию, где его восторженно встретили соотечественники. С января 2008 г. он был назначен заместителем министра строительства и архитектуры Северной Осетии.

История получила широкий общественный резонанс. Часть людей оправдали поступок Калоева, мотивируя свои слова тем, что он наказал нераскаявшегося человека, который даже не признал, что был виноват и не захотел говорить с убитым горем человеком.

Другие считают, что нельзя валить всю вину на погибшего, который работал за двоих и действительно совершил ошибку. Однако катастрофа произошла из-за целой череды событий и поступков диспетчеров и пилотов. И убивать за ошибку человека неправильно, тем более, что это не вернет жизни людей. Вряд ли бы Нельсон продолжил работать авиадиспетчером.