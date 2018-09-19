Старинные приметы праздника Рождества Богородицы

Сходить в гости и сжечь ботинки: что нужно сделать, чтобы правильно встретить осень

В пятницу, 21 сентября, отмечается Рождество Пресвятой Богородицы – один из главных 12 праздников православного календаря.

Древние славяне в этот день отмечали Осенины или Аспосов день – приход осени, окончание летней страды, справляли торжественные обряды, посвященные новому урожаю.

В праздничный день принято было ходить друг к другу в гости, причем стол старались накрыть побогаче. По приметам, чем больше еды было на столе, тем лучше урожай в следующем году.



После Осенин хозяйки начинали собирать лук и калину. А пасечники готовили пчел к зимовке – закрывали ульи и убирали их в специальный сарай.

Аспосов день был женским праздником. Рано утром девушки старались пораньше пойти к реке или озеру. Славяне верили, что если в этот день женщина умоется водой до восхода солнца, ее красота сохранится до глубокой старости. Незамужним такое умывание сулило богатого жениха и скорую свадьбу.

Также в этот праздник принято было сжигать старую одежду и обувь. Считалось, что так можно уберечься от сглаза и порчи.

Погода, которая устанавливается на Осенины, будет стоять до самой зимы, напоминает "МК". Еще в этот день охотники старались понаблюдать за зайцами: если они роют глубокие норы, значит, зима предстоит холодная.