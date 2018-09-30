Казахстан – земля спасения

В последних числах сентября 2018 года в Алматы прошла IX международная научно-практическая конференция историков на тему эвакуации и беженцев в годы Великой Отечественной войны в Казахстан и Среднюю Азию. Ее совместно организовали Архив Президента Республики Казахстан и Ассоциация "Мицва"

Конференция была посвящена одной из тяжелых, но героических страниц нашей общей истории: эвакуации в Казахстан в 1941-42 гг. промышленных предприятий, учреждений и населения из западных регионов СССР, оказавшихся под угрозой оккупации немецко-фашистскими войсками.

Зачем нам сегодня, спустя почти 30 лет после распада СССР и 73 года после окончания войны, об этом вспоминать? А для того, чтобы сегодня, с новых позиций, понять, есть ли у России надежные друзья, оценить помощь страны и народа, который мы считаем самым близким и надёжным союзником России.



Это была огромная история. Но начать её хочется с событий 15 ноября 1941 года, когда Комитет по делам киноискусства СССР принял одно из самых необычных постановлений в своей истории. В тот день на базе Алма-атинской киностудии художественных фильмов было решено создать ЦОКС – Центральную Объединённую Киностудию.



Необычность постановления заключалась не только в том, что никакой "базы" не существовало в природе. И не только в том, что к ней "прикрепили" оказавшиеся в один день в одном и том же городе крупнейшие союзные киностудии "Мосфильм", "Ленфильм", а также эвакуированные из Москвы по тому же адресу ВГИК, труппу Театра им. Моссовета и Всесоюзную сценарную студию.



Дело было в том, что съёмки на этой, ещё не существовавшей студии, полным ходом шли с сентября грозного 1941 года.



"Актриса", "Антоша Рыбкин", "Воздушный извозчик", "Жди меня", "Иван Грозный", "Котовский", "Машенька", "Нашествие", "Непобедимые", "Оборона Царицына", "Она защищает Родину", "Парень из нашего города", "Секретарь райкома", "Фронт" – в своё время эти фильмы считались в СССР легендарными. Их снимали лучшие режиссёры, в них были задействованы самые популярные актёры, самые талантливые сценаристы. Их любила вся страна. Сегодня мало кто из тех, кто любит и помнит эти картины, обращает внимание на название студии, где они производились. А между тем эти ленты были частью 23 полнометражных картин и десятков короткометражек – результата работы уникального явления в советском и мировом искусстве, которым стала студия ЦОКС.



Такого огромного и отборного скопления творческих кадров советского кинематографа не собирал до Алма-Аты ни один из городов СССР ни по какому поводу. Алма-Ата на время войны превратилась в кинематографическую столицу страны и одну из подобных столиц мира. Четыре из пяти советских фильмов снимались здесь. В широких студийных коридорах, что именовались Большими бульварами, можно было встретить Пырьева и Пудовкина, Трауберга и Эрмлера, Райзмана и Рошаля, Шкловского и Блеймана, Каплера и Козинцева, братьев Васильевых, Вертова, Роома и, конечно, Сергея Эйзенштейна.



Работая армейскими корреспондентами, Константин Симонов, Иосиф Прут, Евгений Габрилович, Илья Вайсфельд привозили с фронта материалы, по которым тут же писались сценарии. Шутка ли сказать: одних лауреатов Сталинской премии в Алма-Ату прибыло более полусотни. А сколько ещё народных, заслуженных и просто хороших и талантливых режиссёров, актёров, операторов, монтажёров, декораторов, костюмеров, гримёров, художников.



Подготовкой сценариев для ЦОКСа занимались кинематографисты эвакуированной также в Алма-Ату Всесоюзной сценарной студии. Там работали такие мастера слова и драматургического построения, как Михаил Зощенко, Виктор Шкловский, Константин Паустовский, Сергей Михалков, Константин Симонов, Леонид Леонов, Евгений Петров, Михаил Блейман, Алексей Каплер, Иосиф Прут, Семен Полоцкий, Лина Войтоловская и другие. Привлекались к работе над сценариями и казахские литераторы – Мухтар Ауэзов, Габит Мусрепов, Ахмет Хусаинов, АбдильдаТажибаев, Кабыш Сиранов.



До войны Алма-Ата вовсе не была мегаполисом. К тому же помимо кинематографистов столица Казахстана приняла свыше 30 крупных промышленных предприятий, 26 тысяч эвакуированных граждан – и это только по официальным разнорядкам. Добавьте к этому 15 ВУЗов и техникумов, 20 различных НИИ. В годы войны Казахстан стал временным прибежищем для многих видных советских ученых и научных центров. Здесь работали академики В.Вернадский, Н.Зелинский, Н.Гамалея, Л.Берг, С.Струмилин и другие.



Всем нужно было предоставить жильё, обеспечить питанием, промтоварами, а заводы, институты, студии, театры – помещениями и энергией. Всё это было бы невозможно без величайшего подвига народа Казахстана.



Эвакуация в Казахстан деятелей культуры и науки Украины, России, Прибалтики был не просто перемещением людей на несколько тысяч километров. Это было спасение культурной элиты не просто одной страны, а нескольких великих народов, спасение огромного куска человеческой цивилизации.



Сейчас, спустя 77 лет после начала войны, историки еще находят в архивах новые документы, которые позволяют более полно осветить эти события и уточнить масштаб эвакуационных мероприятий, вклада Казахстана, перемещенных предприятий и специалистов в общую победу.

Решение о масштабной эвакуации на Восток было принято в первые же дни войны. Уже 27 июня был создан Совет по эвакуации, который определял ее масштабы и направления. Первые полгода войны, до января 1942 года, основной поток шел в направлении Казахстана. Более полумиллиона человек, 220 заводов, фабрик, промкомбинатов и артелей, 370 тысяч голов скота, совхозы, больницы, государственные научные и культурные учреждения в короткие сроки были перевезены из западных районов СССР и размещены на территории Казахастана.



Прием такого числа людей лег тяжким грузом на экономику и население республики, которая еще не восстановилась полностью после голодомора 1930-1932 гг., ставшего следствием коллективизации и компании "раскулачивания". Тогда от голода и болезней погибли не менее двух миллионов человек и еще многие вынуждены были бежать в Китай.



С началом войны в республике вновь обострился продовольственный кризис, резко сократился приток продуктов на рынок, цены выросли в 10-15 раз. Большинство трудоспособных мужчин были мобилизованы, и работать в колхозах стало некому. Особенно тяжелой была ситуация в городах, которые терзал не только продовольственный, но и жилищный кризис. Люди жили в бараках, и размещать вновь прибывших было негде.



Несмотря на колоссальные трудности и лишения, казахстанцы честно выполнили долг перед общей Родиной как на фронте, так и в тылу. Свой человеческий долг перед другими людьми. Конфликтов между вновь прибывшими и местным населением не было. В кратчайшие сроки на вывезенных предприятиях было развернуто производство продукции военного назначения, Казахстан стал большой кузницей оружия и снаряжения для армии. Достаточно сказать, что девять из десяти патронов к стрелковому оружию производились тогда в республике.



Республика не только кормила себя и переселенцев, но и отправляла продовольствие в армию.



Выбор Казахстана в качестве одного из главных направлений эвакуации был не случайным и определялся соображениями как географическими и военно-стратегическими, так и историческими. Казахстан находился достаточно далеко от театра военных действий. Кроме того, республика богата полезными ископаемыми и стратегическим сырьем, нужным для производства вооружений, а также земельными ресурсами для животноводства и земледелия.



Но не менее важными представляется и то, что советский Казахстан за свою короткую историю уже имел опыт приема больших потоков переселенцев на свою территорию.



В течение ХХ века Казахстан пережил несколько волн масштабных переселений и миграций. В большинстве случаев это было связано с не самыми приятными страницами нашей истории: репрессиями, раскулачиванием, войной, депортациями целых народов. И всякий раз гостеприимный народ Казахстана достойно принимал униженных и лишенных всего переселенцев, давал им кров, пищу, работу и человеческое сочувствие, помогая по мере сил пережить невзгоды и лишения. Из-за этого очень многие люди в разных уголках бывшего СССР считают Казахстан своей второй родиной.



После вхождения в состав Российской империи, а затем и СССР состав населения Казахстана не раз претерпевал существенные изменения по причине массовых переселений и миграции из других регионов страны.



Первые волны миграции сюда русского и украинского населения были связаны с военно-казачьей колонизацией окраин империи в XIX веке. Вторую, еще более масштабную переселенческую волну породила столыпинская аграрная реформа, которая началась в 1906 году и продолжалась до падения империи в 1917 году. Эти процессы значительно изменили этнический ландшафт. За четверть века между переписями 1897 и 1926 года, число русских в Казахстане выросло почти втрое, с 454 тысяч до 1,27 млн. человек, а украинцев – более чем в 10 раз, до 860 тысяч человек. Вместе они составили треть населения республики, ставшей советской, а доля казахов, которые еще недавно были основным населением этих земель, сократилась до 58,5%.



Новый удар по численности казахов, который привел к очередному существенному изменению состава населения, был нанесен в первой половине 1930-х годов. Это было связано с коллективизацией и раскулачиванием, которые казахстанские большевики хвастливо называли "Малым Октябрем". Эти события имели для республики катастрофические последствия. Из-за массовых смертей и бегства за границу значительно снизилась не только доля казахов, которые перестали быть большинством в республике, но и их абсолютная численность сократилась наполовину. Не будь этих потерь, население Казахстана составляло бы сейчас не менее 60 миллионов человек.



Одновременно в республику направлялся поток так называемых "спецпереселенцев" из центральных и западных регионов страны, большую часть из которых составляли семьи раскулаченных. С 1931 по 1937 год в Казахстан было выслано 360 тысяч человек, хотя многие исследователи считают и эти данные неполными.



Перед войной состав "спецпереселенцев" пополнился за счет 60 тысяч поляков, выселенных из занятых Красной Армией западных районов Украины и Белоруссии и Прибалтики, а также немцев из приграничных регионов. С 1937 года в Казахстан переселили 20,5 тысяч семей корейцев с Дальнего Востока. Они не имели статуса "спецпереселенцев", но покидать республику им было запрещено. В октябре 1938 года вышло постановление СНК СССР "О переселении иранцев из пограничных районов Азербайджанской ССР в Казахскую ССР", по которому более 6000 человек иранцев были расселены в Алма-Атинской области. Такая же участь постигла часть курдов, армян и турок с южных границ СССР.



Это были первые примеры депортаций по этническому принципу, которые составили одну из позорных страниц советской истории. Наибольший размах переселения народов приобрели во время Великой Отечественной войны. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР " О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья" в Казахстан были депортированы 360 тысяч жителей упраздненной Автономной Республики Немцев Поволжья, а также советские немцы из Закавказья.



Депортированные в самом начале войны немцы на долгие десятилетия стали заметной национальной общиной республики. В 1989 году их численность приближалась к миллиону человек, но в дальнейшим значительно сократилась в связи с массовой эмиграцией в объединенную Германию. Надолго задержались в Казахстане и корейцы.



Ко всему этому прибавились чудовищные депортации народов Северного Кавказа, Закавказья и Крыма в конце войны, которые нельзя объяснить никакими разумными обоснованиями. 90 тысяч чеченцев и ингушей, 67 тысяч карачаевцев и балкарцев, 28 тысяч месхетинских турок, а также крымские татары, калмыки и представители других "наказанных", не по своей воле нашли временный приют в Казахстане. О том, что он будет временным, тогда еще не знали. В конце войны общее число "спецпереселенцев" в Казахстане превышало 1,1 млн. человек, ими были каждый пятый житель республики. Если добавить сюда более полумиллиона эвакуированных и 50 тысяч заключенных КарЛАГа, то можно представить, какая нагрузка легла на плечи постоянных жителей республики, где четверть населения ушла на фронт и 600 тысяч оттуда не вернулись. Высылки в Казахстан, правда, уже не такие массовые, продолжались до начала 1950-х годов.



Измученный лишениями военной поры, народ Казахстана оказался мудрее, справедливее и гуманнее сталинского Политбюро. Он принял депортированных и по мере сил помог им пережить трудные годы изгнания. Еще живы многие из представителей "наказанных" народов, родившиеся в Казахстане, и они с благодарностью вспоминают свою вторую родину.



Еще одна масштабная волна переселений в Казахстан в 1954-1962 годах была вызвана кампанией по освоению целинных земель. В этот период для работы в совхозах, образованных в Северо-Казахстанской, Кокчетавской, Акмолинской, Павлодарской, Кустанайской областях, приехали около 2 миллионов человек из России, Украины, Белоруссии и Молдавии. Вновь прибывшие работали бок о бок с местными жителями.



Целинный проект значительно изменил облик северных районов Казахстана и укрепил их связи с приграничными российскими регионами. Благодаря целине Казахстан стал одним из крупнейших производителей и экспортеров зерна.



Подводя итоги, надо отметить, что тяжелые, а временами и трагические перипетии нашей общей истории в XX веке жестко сказались на Казахстане, кардинально изменив демографический состав населения. Но всякий раз гостеприимный народ этой земли оказывался на высоте, давая приют миллионам беженцев и переселенцев и деля с ними последнее. История эвакуации в годы войны – лишь один из многочисленных примеров этого.