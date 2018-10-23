Строители Москвы получат возможность подавать единую онлайн заявку на техприсоединение

Почти все госуслуги застройщикам столицы оказываются в электронном виде

Благодаря цифровизации строительной отрасли реализовывать проекты в Москве стало гораздо легче. Это отметила замглавы Департамента градостроительной политики столицы Надежда Караванова.

В настоящее время в электронном виде застройщики могут получить 19 госуслуг, от получения ГПЗУ до ввода в эксплуатацию. А в ноябре появится еще и возможность подавать онлайн единую электронную заявку на заключение договоров о подключении и выдачу актов о техприсоединении в отношении сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

"За счет подключения организаций к системе межведомственного электронного взаимодействия сократится количество документов, подаваемых застройщиками для получения услуг в рамках техприсоединения", – подчеркнула Караванова. Она сообщила, что соглашение между правительством Москвы и рядом ресурсоснабжающих организаций о подключении объектов к сетям по одной заявке уже подписано.

"В Москве в электронный вид будут переведены услуги шести компаний: АО "ОЭК", ПАО "МОЭК", ПАО "МОЭСК", АО "Мосводоканал", АО "МОСГАЗ", АО "Мособлгаз", – уточнила замглавы департамента.

Кроме того, до конца текущего года в электронный вид будет переведена госуслуга по представлению информации из Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в Москве. В целом, достижения по цифровизации строительной отрасли позволяют перейти к предоставлению комплексных услуг, считает Караванова.

"Например, в Москве можно поставить объект на кадастровый учет на основании пакета документов, направляемых Мосгосстройнадзором, без участия самих застройщиков, что экономит время. В результате они получают результат сразу двух услуг: разрешение на ввод и кадастровый учет объекта. Такой подход планируется распространить на остальные услуги, предоставляемые органами власти", – пояснила чиновник.

Ранее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовал процесс по снижению административных барьеров, оптимизации получения услуг и сокращению сроков их получения. В области строительства удалось достичь значительного прогресса по данному вопросу. "Ключевым направлением остается перевод государственных услуг в строительной сфере в электронный вид. Более 90% всех заявлений на получение услуг в строительстве подается онлайн", – сообщил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

В строительном департаменте отмечают, что весьма востребованными оказались услуги Единого контактного центра Стройкомплекса Москвы, запущенного для информирования застройщиков о порядке прохождения процедур, а также электронный сервис "Калькулятор процедур в сфере строительства".

Департамент градостроительной политики также проводит обучающие семинары по получению услуг и условиям прохождения различных процедур. Очередной цикл мероприятий стартовал 05 октября 2018 года. В его рамках запланировано более 10 событий.