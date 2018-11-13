Стадион "Москвич" реконструируют к 2020 году

Футбольный стадион на юго-востоке столицы преобразится до неузнаваемости

В Москве в скором времени начнется реконструкция стадиона "Москвич". Проект восстановления исторического объекта уже готов. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Ведутся торги на выбор генерального подрядчика. По контракту все работы должны быть завершены до конца 2020 года", – рассказал он.

Хуснуллин отметил, что во время реконструкции заменят футбольное поле, построят комфортные трибуны для зрителей с навесом, а также обустроят легкоатлетическое ядро.

"Комплекс будет состоять из четырехэтажного здания футбольной трибуны с навесом вместимостью 4,2 тысячи человек, футбольного поля и легкоатлетического ядра. Также в здании появятся два разминочных зала, раздевалки для спортсменов и тренеров, медпункт, кабинет массажа, административные технические и подсобные помещения. Кроме того, в подвале планируется оборудовать тир. На прилегающей территории высадят деревья и кустарники", – пояснил он.

После реконструкции "Москвич" станет универсальным спортивным объектом, где будут проводить тренировки, массовые мероприятия, городские соревнования по атлетике и футболу.

"Стоимость работ по реконструкции стадиона заложена в Адресную инвестиционную программу на 2019-2021 годы, утвержденную мэром Москвы Сергеем Собяниным. Всего же, за это время будет построено 35 спортивных объектов, среди них – 5 футбольных полей, 13 ФОКов и 2 бассейна", – указал он.

















