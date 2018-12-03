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В Керчи исчезли задержанные Россией военные катера ВМС Украины

Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС
Над Крымом пронесся Бермудский треугольник

Два малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск" ВМС Украины, задержанные 25 ноября за нарушение государственной границы Российской Федерации, исчезли из порта в Керчи, где они стояли на приколе.

Как сообщает "КерчьИНФО", сейчас там остался только рейсовый буксир "Яны Капу", также задержанный в ходе провокационного инцидента в Керченском проливе.

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Где в настоящее время находятся "Никополь" и "Бердянск", неизвестно.

В командовании Военно-морских сил Незалежной заявили, что проверяют информацию об исчезновении катеров, пишет DonPress.

Однако к вечеру понедельника судьба бронекатеров разъяснилась – они никуда из порта Керчи не отлучались. Источник в правоохранительных органах по Республике Крым рассказал РИА "Новости", что "украинцы" всего лишь "были перешвартованы на другую причальную стенку там же". На прежнем месте остался и буксир.

Ранее в понедельник, 3 декабря, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что задержанных украинских моряков из Крыма доставили в Москву. В СИЗО "Лефортово" находится 21 украинский военнослужащий, еще трое нарушителей, которые получили ранения во время их задержания, содержатся в медицинском подразделении следственного изолятора "Матросская тишина".

По ее словам, их уже посетили правозащитники, причем беседовали с каждым арестованным моряком, пишет РИА "Новости". "У большинства есть защитники, адвокаты, которые продолжают осуществлять защиту с момента задержания. Не у всех – украинская сторона, как мне известно, сегодня решает этот вопрос", – отметила российский омбудсмен.

Она добавила, что у арестантов есть все необходимое, раненые получают профессиональную помощь, жалоб на порядок и условия содержания ни от кого не поступало.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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