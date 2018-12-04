Казахстан и Белоруссию назвали самыми надежными партнерами РФ

Опрос проводился среди простых граждан

Авторитет Казахстана в глазах россиян растет с каждым годом. Все больше наших соотечественников считают зарубежное государство наиболее стабильным и успешным в СНГ. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Его специалистов интересовало, какой из стран СНГ больше других подходит роль российского партнера, какая – может претендовать на звание самой успешной в Содружестве, кому из лидеров россияне доверяют больше других.

Участниками исследования, которое проводится 8 лет подряд, стали 1 тысяча 600 человек. В результате верхние строчки рейтинга, как и прежде, заняли Казахстан и Белоруссия. При этом показатель стабильности и успешности Казахстана – самый большой с 2010 г., он составил 52%. Остальные страны СНГ заметно отстают от лидеров. Итоги были озвучены на пресс-конференции 4 декабря.

Роль партнера РФ 68% опрошенных примеряют на Белоруссию, 52% – на Казахстан. Далее идут по убывающей Азербайджан, Армения, Грузия, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Молдавия и Украина.

Стало известно, кто возглавляет топ-рейтинг доверия лидерам постсоветских государств. О доверии Александру Лукашенко высказались 65% респондентов. Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву свои голоса отдала без малого половина опрошенных. "Бронза" – у лидера Азербайджана Ильхама Алиева. Процент проголосовавших за оставшихся глав не превысил 8%.

Полученные результаты – это свидетельство того, что, отвечая на вопросы, россияне прежде всего руководствовались восприятием, которое формируют СМИ, отметил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, вполне возможно, что некоторые респонденты вообще никогда не выезжали в названные страны, но мнение у них сложилось.

"То есть это не отношение людей к этим странам, а отношение к информации о них", – резюмировал специалист, добавив несколько слов про объективность опроса.

"Восприятие оказалось адекватным действительности", – заключил Журавлев.

Доказательством того служит еще один показатель – гарантия прав русскоязычного населения. Первое место по праву занял Минск, полагают эксперты, ведь долгое время русский язык там считался государственным. Небольшое отставание Казахстана оправдывается ажиотажем, поднятом российскими СМИ в связи с планируемым переходом Республики с кириллического алфавита на латиницу.

Действительно, очень часто общественное мнение формируется под влиянием массмедиа. И здесь важную роль играет телевидение, которое выстраивает отношение россиян к происходящему в мире. Такого мнения придерживается политолог Аркадий Дубнов. Он напомнил, что обсуждение ситуации в Казахстане породило множество вбросов, что, в свою очередь, отложилось в сознании наших соотечественников. В качестве примера эксперт привел фейковые новости о размещении военно-морских баз США на Каспийском море в портах Казахстана. Как заметил Аркадий Дубнов, любой мало-мальски образованный журналист знает, что Каспийское море – замкнутый водоем и размещение флотилий США возможно лишь через водные пути России.

Опросник ВЦИОМа охватывает самые разные сферы. Однако, по мнению научного сотрудника Центра постсоветских исследований МГИМО Юлии Никитиной, не был бы лишним вопрос о степени доверия к государствам в рамках региональных организаций, в которых они взаимодействуют.

Других советов и дополнений не поступало. По словам экспертов, результаты опроса отражают объективную картину на постсоветском пространстве.