О раке легких предупредят скрытые симптомы

Обычный кашель и отсутствие аппетита может говорить о том, что у человека серьезное заболевание

Медики регулярно напоминают о том, что любые изменения в организме – это повод обратиться к специалисту. Однако многие люди не обращают внимания на проблемы со здоровьем, которые порой оказываются намного тяжелее, чем можно было бы предположить. Например, небольшое недомогание бывает при возникновении опухолей в легких.

Некоторые признаки должны насторожить любого – они предвестники онкологии. Чтобы не упустить момент, когда лечение еще может помочь, следует следить за собой как можно тщательнее. Ведь симптомы рака легких очень похожи на менее серьезные заболевания, поэтому страшный диагноз часто ставится на последних стадиях.

Например, кашель может быть вызван не только онкологией, но и изжогой или аллергией, курением или инфекцией. Он становится чем-то привычным в жизни человека, который вовремя не захотел обратиться к врачу, полагая, что у него ничего серьезного нет.

Кроме долгого кашля, признаками, которые предупреждают об онкологии, являются, например, кровь в слизи или мокроте, хриплый голос, затрудненное дыхание, боль в груди, потеря аппетита и резкое снижение веса, а также чувство усталости.

Иногда при раке легких бывает так, что опухоль вырастает настолько большой, что она выходит за пределы этого органа. В таких случаях, передает издание Express, увеличиваются лимфоузлы, которые фильтруют жидкости в теле и помогают бороться с инфекцией.

Если опухоль распространяется на печень, то человек испытывает боли в правой части живота, который может слегка увеличиться в объемах. Из-за этого желтеет кожа, а также белки глаз. Зуд кожи тоже свидетельствует о том, что злокачественное образование выросло до смертельных размеров.