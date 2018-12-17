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Любовь олигарха: как деньги помешали семейной жизни Сергея Гришина

Кадр телеканала НТВ
В истории брака миллиардера разбираются следователи

Деньги не гарантируют семейного счастья. В этом бывший совладелец РосЕвроБанка Сергей Гришин был убежден на собственном опыте: два расторгнутых брака к 50-ти годам. Поэтому к выбору третьей супруги бизнесмен подошел очень осторожно. Его избранницей стала не юная модель, не готовая к роли хранительницы очага, а зрелая 35-летняя Анна Федосеева, которая, как казалось Сергею, его желание создать настоящую семью понимала и разделяла.

Их познакомил в 2015 году партнер Гришина по бизнесу Михаил Докукин. Но ни наличие рекомендации, ни взвешенный, продуманный подход к созданию крепкой семьи не спас экс-банкира от алчности окружающих. Весной 2018 года супруги расстались, а Анна оказалась на скамье подсудимых.

Сначала все было как в сказке. Пара встречалась, общалась. Анна переехала к Сергею из Санкт-Петербурга в Калифорнию. Предложение ей Гришин сделал в 2017 году в самом романтичном городе на Земле – Париже. Тогда же сделал дорогой подарок – украшение с бриллиантами. Впрочем, в то время Анна своего интереса к мужниному кошельку не показывала. Правда, брачный договор, содержащий условия как у звезд Голливуда, был подписан. В ЗАГС оделась под стать непафосному Сергею – в джинсы и белую рубашку.

Да и от подарков мужа никогда не отказывалась. А он, уверенный, что встретил истинную любовь, не скупился: лучшие украшения, квартиры, автомобили, путешествия. Когда Анна заявила, что хочет "заняться делом" – создать собственную киностудию в Голливуде, Сергей согласился проинвестировать проект. Но так как речь шла уже о бизнесе, то и деньги предоставил с условием возврата.

"Условием кредита было создание продюсерского центра. По факту, оказалось, что средства были потрачены на иные цели. Есть признаки указывающие на то, что с самого начала деньги были взяты без намерений их расходования на цели бизнеса, тем более без желания из вернуть", – рассказал "Комсомольской правде" адвокат Гришина Алексей Мельников.

Адвокат бизнесмену понадобился, когда он посчитал, что Федосеева вышла за него замуж исключительно ради денег. По мнению Гришину, весь брак с ним изначально строился вокруг желания его супруги и ее друзей обогатиться. Более того, бизнесмен предполагает, что Федосееву познакомили с ними именно ради будущей наживы. Журналисты НТВ провели расследование и выяснили, что возлюбленная Гришина практически не бывала дома и не проводила время с мужем, предпочитая развлечения с друзьями и поездки без него.



"Женщины везде вместе, часто обнимаются, целуются. По мнению Гришина, подобное проявление чувств выходит за рамки дружеских, – сообщает телеканал. – Кстати, именно Докукины, с которыми теперь коммерсант не общается, познакомили его с Федосеевой. И как сейчас уверяет бизнесмен, сделали это с одной целью – обогатиться за его счет".

Более того, НТВ приводит в качестве доказательств переписку Гришина и некой Инны – якобы подруги Анны. "Мы с Анной поехали в отель и там у нас был секс втроем. Дальше Федосеева начала ухаживать за моей девушкой. Я думаю, у них могли быть отношения", – приводит НТВ цитаты из переписки.

Такого поведения бизнесмен простить просто смог. Его задел не сам факт измены. Его покоробил тот факт, что Анна, по его мнению, вступала в брак с исключительно корыстными целями. "Не всегда получается, что обе стороны заключают брак с одинаковыми целями. Когда один готов бросить все к ногам любимого человека, другой ни о какой семье и не думал  , а рассматривал  брак просто как источник получения материальных благ", – с сожалением констатировал Гришин в интервью НТВ.

Он подал на развод, но позже изменил иск на признание брака недействительным. Кроме того, обвинил Анну в мошенничестве  с целью присвоения путём обмана денег предоставленных на открытие бизнеса. 

В ноябре Анна Федосеева даже была арестована Головинским судом Москвы. Через несколько дней ее выпустили из СИЗО, но расследование уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), продолжается. Федосеева там фигурирует в качестве обвиняемой. Если вину докажут, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

В расследовании НТВ Анна утверждает, что Сергей просто решил испортить ей жизнь: ведь подарки он ей делал сам, их стоимостью она не интересовалась. Поверить в это сложно, а история с кредитом и вовсе не имеет никакого отношения к подаркам. Несколько месяцев назад Анна Федосеева даже обратилась за защитой к американскому правосудию. "Чтобы отсудить у меня компенсацию 10 млн долларов за якобы имевшие место угрозы и физическое насилие", – приводит РБК пояснение бизнесмена.

Является ли это обращение в американские правоохранительное органы способом не отдавать то, что Сергей Гришин требует, или это стратегия ее адвокатов для того, чтобы получить побольше, – покажет время. Не исключено, что в ближайшее время мы узнаем новые подробности этого бракоразводного процесса.

Вера СВЕТЛОВА
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