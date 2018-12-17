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Праздник детства: парки "Небо" устроили незабываемый день рождения

Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба +1
Поздравления приготовили звезды эстрады, театра и спорта

Торжества в честь четырехлетия сети спортивно-развлекательных парков "Небо" отметили с размахом. Они прошли сразу на нескольких площадках. 

Фото: пресс-служба

Чтобы подчеркнуть важность годовщины, гулянья развернулись сразу в четырех точках Москвы. Они продолжались с полудня до самого вечера.

Фото: пресс-служба

Поздравить "Небо" с праздничной датой пришли знаменитые гости вместе со своими детьми. Среди них – фигуристка Анастасия Гребенкина, ведущая Анна Городжая, актрисы Екатерина Шпица и Юлия Такшина, певицы Малина и Карина Кокс. Компанию звездам эстрады и спорта составили известные блогеры – Александр Тихомиров и Екатерина Казак.

Фото: пресс-служба

И дети, и взрослые стали свидетелями грандиозного шоу, благодаря которому они познакомились со всеми развлечениями парка. В этот день их ждало не только потрясающее зрелище, но еще и активный отдых. Все гости участвовали в играх и веселились вместе со звездами и спортсменами.

Фото: пресс-служба

О новых направлениях тренировок и развитии школы "Небо" собравшимся поведали инструкторы. А ее ученики продемонстрировали свои достижения. На батутной арене выступили воздушные гимнасты, акробаты и батутисты. А под куполом парка – артисты в образах Леди Баг и Супер-Кота. Это было незабываемое зрелище! 

Фото: пресс-служба

Но дальше – больше. Профессионалов сменили любители. Ребята стали участниками командных игр и гладиаторских боев. Проявили себя во всевозможных конкурсах и викторинах. После чего они закружились в ритме танца. Зажигательную дискотеку на батутах сопровождали мыльные пузыри с героями фильмов и мультиков.

Фото: пресс-служба

Кроме того, юным гостям показали чудеса химии, в процессе которых они наблюдали за реакциями с туманами, сухим льдом и жидким азотом. Теперь ребята знают, как приготовить нитромороженое. А после мастер-класса по твистингу легко могут создавать фигуры из шаров. Также в честь торжества всем присутствующим показали коллекцию лучших трюков. Профессиональный иллюзионист проворачивал фокусы с огнем, водой, картами, монетами, веревками, кольцами, свечами и тростями.

Фото: пресс-служба

Любой день рождения завершается тортом. И "Небо" не стало нарушать старую добрую традицию. Под занавес прекрасной встречи под фанфары появился фирменный заяц SKY и вынес для гостей праздничный торт по домашнему рецепту. После такого грандиозно мероприятия разве можно сказать, что день рождения – это грустный праздник?! 

Фото: пресс-служба


Оксана ПОДТУРКИНА
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