Праздник детства: парки "Небо" устроили незабываемый день рождения

Поздравления приготовили звезды эстрады, театра и спорта

Торжества в честь четырехлетия сети спортивно-развлекательных парков "Небо" отметили с размахом. Они прошли сразу на нескольких площадках.

Чтобы подчеркнуть важность годовщины, гулянья развернулись сразу в четырех точках Москвы. Они продолжались с полудня до самого вечера.

Поздравить "Небо" с праздничной датой пришли знаменитые гости вместе со своими детьми. Среди них – фигуристка Анастасия Гребенкина, ведущая Анна Городжая, актрисы Екатерина Шпица и Юлия Такшина, певицы Малина и Карина Кокс. Компанию звездам эстрады и спорта составили известные блогеры – Александр Тихомиров и Екатерина Казак.

И дети, и взрослые стали свидетелями грандиозного шоу, благодаря которому они познакомились со всеми развлечениями парка. В этот день их ждало не только потрясающее зрелище, но еще и активный отдых. Все гости участвовали в играх и веселились вместе со звездами и спортсменами.

О новых направлениях тренировок и развитии школы "Небо" собравшимся поведали инструкторы. А ее ученики продемонстрировали свои достижения. На батутной арене выступили воздушные гимнасты, акробаты и батутисты. А под куполом парка – артисты в образах Леди Баг и Супер-Кота. Это было незабываемое зрелище!

Но дальше – больше. Профессионалов сменили любители. Ребята стали участниками командных игр и гладиаторских боев. Проявили себя во всевозможных конкурсах и викторинах. После чего они закружились в ритме танца. Зажигательную дискотеку на батутах сопровождали мыльные пузыри с героями фильмов и мультиков.

Кроме того, юным гостям показали чудеса химии, в процессе которых они наблюдали за реакциями с туманами, сухим льдом и жидким азотом. Теперь ребята знают, как приготовить нитромороженое. А после мастер-класса по твистингу легко могут создавать фигуры из шаров. Также в честь торжества всем присутствующим показали коллекцию лучших трюков. Профессиональный иллюзионист проворачивал фокусы с огнем, водой, картами, монетами, веревками, кольцами, свечами и тростями.





Любой день рождения завершается тортом. И "Небо" не стало нарушать старую добрую традицию. Под занавес прекрасной встречи под фанфары появился фирменный заяц SKY и вынес для гостей праздничный торт по домашнему рецепту. После такого грандиозно мероприятия разве можно сказать, что день рождения – это грустный праздник?!



