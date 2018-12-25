В России вырастут пенсии и налоги

Что изменится в стране с 1 января 2019 года

В новогоднюю ночь по традиции вступят в силу многие указы, законы и постановления властей, которые прямо затрагивают жизнь простых россиян. Приближающийся праздник не станет исключением. Жителей страны ожидают важные изменения, которые коснутся пенсионного и социального обеспечения, а также сфер налогообложения, здравоохранения и ЖКХ.



В 2019 г. начнется постепенное повышение пенсионного возраста. Каждый год возраст ухода на заслуженный отдых будет сдвигаться на шесть месяцев. В итоге к 2028 г. мужчины начнут выходить на пенсию в 65 лет, женщины – в 60. При этом трудовой стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, снизится на три года – до 42 лет у мужчин и до 37 лет у женщин.

Страховая пенсия неработающим пенсионерам будет проиндексирована на 7,05%. Она увеличится в среднем на 1 тыс. рублей в месяц. У работающих пенсионеров она вырастет задним числом после увольнения.

В Новом году вырастут минимальный размер оплаты труда – до размера прожиточного минимума в 11,28 тыс. рублей. Кроме того, вырастут пособия по безработице (на 650-3100 рублей) и по уходу за ребенком (на 1600 рублей). Увеличатся также минимальный и максимальный размер пособия по беременности и родам.

В ряде регионов страны с 1 января начнут взимать налог на самозанятых – репетиторов, уборщиц, бебситтеров и пр. Тем самым государство попытается вывести из теневого сектора россиян, которые работают неофициально. Ставка налога составит 4% при продаже товаров и услуг физическим лицам, 6% - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Самозанятых освободят об уплаты подоходного налога и НДФЛ, но для этого их доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год.

Налог на добавленную стоимость вырастет с 18% до 20%. Государство сохранит нулевую ставку для экспортных товаров и льготную ставку в 10% для товаров для детей, некоторых продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, периодике и книг, посвященных образованию, науке и культуре.

Из-за роста НДС неизбежно вырастет стоимость коммунальных услуг. В январе тарифы поднимутся на 1,7%, в июле – на 2-4,8% (в зависимости от региона). Гражданам придется отдельно оплачивать вывоз мусора – соответствующая графа появится в квитанциях ЖКХ.

Таможня снизит порог беспошлинного ввоза товаров и беспошлинных покупок на зарубежных сайтах. В иностранных интернет-магазинах можно будет покупать на более 31 кг товаров в месяц, а через границу можно будет единоразово ввозить не более 25 кг товаров. В обоих случаях стоимость грузов не должна будет превышать 500 евро. Не уложившимся в лимит придется заплатить государству 30% от стоимости ввозимых товаров.

В сфере налогов и платежей произойдут и другие перемены. Так, для индивидуальных предпринимателей с доходом до 300 тыс. рублей в год повысятся отчисления в Пенсионный фонд и Фонд ОМС – на 3 тыс. рублей и на 1 тыс. рублей соответственно. Портал Госуслуг отменит 30%-ную скидку на оплату государственных пошлин.

В сфере здравоохранения россиян ждет приятное нововведение: они смогут раз в три года взять на работе дополнительный выходной, чтобы пройти диспансеризацию. Сотрудники предпенсионного возраста и работающие пенсионеры смогут это делать и того чаще – брать два дополнительных выходных в год.