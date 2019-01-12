Миллиардера обвинили в мелочной мести жене

Журналисты достали подробности скандального расставания председателя совета директоров ФПГ "Мечел" Игоря Зюзина

Общественность с удивлением смотрит за тем, как разворачивается скандальная история вокруг семьи председателя совета директоров и основного акционера Финансово-промышленной группы "Мечел" Игоря Зюзина. Дело касается репутации миллионера, который в свете опубликованных СМИ фактов может предстать мелочным и мстительным человеком.

Как сообщает "Комсомольская правда", Игорь Зюзин в течение 15 лет жил, вместе с уроженкой Саратовской области Еленой Волковой. Пара хоть и не оформила свои отношения официально, успела обзавестись ребенком.

И бывшую возлюбленную, и сына, как сообщают СМИ, миллионер прогнал из своего дома на улицу. В публикации "Комсомольской правды" приводятся скандальные подробности того дня. Согласно информации журналистов, охранники Игоря Зюзина сожгли все вещи его бывшей гражданской жены во дворе их некогда общего дома на Рублевском шоссе. Особой драматичности этой картине добавляет тот факт, что за происходящим наблюдал девятилетний сын Игоря Зюзина и Елены Волковой.

Однако и на этом жуткие выходки миллионера, если верить журналистам, не прекратились. Рассказывают, что сотрудники предпринимателя привезли к дверям квартиры, куда Волкова переехала вместе с сыном, коробки с костями кроликов. Когда-то ребенок ухаживал за этими животными, они были его домашними любимцами.

От подобных поступков пострадал бы имидж любого человека, тем более, если он является одним из столпов российского большого бизнеса. Скандальные обстоятельства могут превратить его в глазах многих в героя телевизионных шоу не самого высокого пошиба.

При этом у авторов статьи возникают сомнения также в том, что Игорь Зюзин полностью чист перед законом. В частности, от имени его бывшей гражданской жены руководству правоохранительных и надзорных органов России было направлено заявление с просьбой проверить на соответствие законодательству целого ряда действий, предпринятых как миллиардером, так и теми, кто работает в его интересах.

В частности, все судебные тяжбы с бывшей женой по инициативе юристов Зюзина проходили в Октябрьском районном суде Новороссийска. При этом ни миллионер, ни его бизнес до недавнего времени к этому места никакого отношения не имели. Однако выяснилось, что как раз накануне всех разбирательств коммерсант сменил московскую прописку на краснодарскую.

Интересно, что интересы Игоря Зюзина представляет руководитель юридического бюро "Курмаев и партнеры" Рустам Курмаев. Как отмечает "Комсомольская правда", в СМИ уже замечали его склонность переносить сложные дела в суды Краснодарского края. Во всех случаях суды становились на сторону его клиентов.

Да и сам факт ожесточенного спора за деньги, которые миллиардер сам же выдавал своей бывшей гражданской жене, в глазах многих россиян может показаться странным. А помимо денег он, сообщается, планирует в качестве процентов за пользование этими деньгами отобрать у Елены Волковой квартиру на окраине Москвы, которую та приобрела еще до знакомства с Игорем Зюзиным.

Еще один штрих к портрету – по первоначально заключенному договору о воспитании совместного ребенка, Игорь Зюзин обязался ежемесячно выплачивать алименты в размере 50 тысяч рублей, сообщили СМИ. Нетрудно подсчитать, что в таком случае миллионер, глава целой финансово-промышленной группы должен получать всего 200 тысяч рублей в месяц.

Доступа же к личным счетам у Елены Волковой не оказалось – руководство Углеметбанка, акционером которого является Игорь Зюзин, несколько месяцев не давало ей доступа к личному депозиту. Объяснялось это законом о противодействию отмыванию доходов. Дескать, по нему на время проверки клиенту может быть закрыт доступ к его же собственным средствам. И у бывшей гражданской жены миллионера требовали обосновать, откуда у нее на счету появились деньги.

Звонки в Центробанк и прокуратуру не помогли. В конечном итоге весной 2018 года Зюзин добился того, чтобы на счета его бывшей жены был наложен арест. Решение вынес тот самый Октябрьский районный суд в Новороссийске.

Вопросом к этому скандальному делу накопилось много. Впрочем, общественность не особенно углубляется в юридические тонкости. На первый план выходит морально-нравственный аспект. Ведь из-за желания свести счеты или отстоять свою правоту страдает девятилетний ребенок, который к конфликту родителей никак не причастен.