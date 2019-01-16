Рождество в Обители Святой Елисаветы: возрождая традиции светлого праздника

На Патриаршем подворье храма святой преподобномученицы Елисаветы в Покровском-Стрешневе прошли рождественские гуляния

Рождество всегда было любимейшим праздником детей и взрослых на Руси. Вкусное угощение у нарядной елочки, катание с гор, веселые игры на воздухе создают непередаваемую атмосферу добра и красоты. А если еще и подарки дарят, впечатления остаются незабываемыми. В этом убедились на собственном опыте около 100 гостей Обители Святой Елисаветы, приглашенных 7 января 2019 года на рождественские гуляния, организованные в приходе ктиторского храма Игоря Ашурбейли совместно с Центром помощи многодетным семьям "МногоМама" и молодежно-патриотическим объединением "Гвардия".

Началось все с подвижных игр на улице. Взрослые и детишки из многодетных семей Москвы и Подмосковья увлеклись не только катанием с горок, но и историческими русскими забавами, к примеру, попытками удержаться "в седле" на бревне.

Желающим подкрепиться тут же предлагали уху из семги, гречневую кашу с тушенкой, пышущие жаром пирожки и горячий компот. "На раздаче" стоял зампредседателя совета объединения "Гвардия" Андрей Старых.

"Рождество – очень мирный, добрый, семейный праздник. Мы очень благодарны за то, что нас пригласили приобщиться к его атмосфере, рады возможности выйти к новой для нас аудитории – многодетным семьям, рассказать о себе и внести свою лепту в то, чтобы у всех было отличное настроение", - отметил Старых. По его мнению, в таких местах, как Обитель Святой Елисаветы, люди сбрасывают груз проблем и проявляют свои лучшие качества. "Для этого многое сделано ктитором храма святой Елисаветы Игорем Рауфовичем Ашурбейли, благоустроившим всю эту территорию", – подчеркнул руководитель патриотического объединения.

Нагулявшись на морозце, ребята отправились в теплый павильон, где для них подготовили различные мастер-классы. Все, от мала до велика, могли смастерить подарки близким своим руками – из ниток, еловых веточек, бумаги и прочих подручных материалов.

Отдохнув, гости отправились в храм святой преподобномученицы Елисаветы, где служащий священник протоиерей Павел Глазунов рассказал о традициях Рождества, показал настоящий рождественский вертеп. Впрочем, в этот день он встречал гостей не как наставник паствы, а как радушный хозяин. Ведь, по его мнению, очень важно, чтобы люди чувствовали себя в храме свободно, по-домашнему.

"То, что человек не сможет или не успеет высказать на исповеди, он скажет за чаем, за душевным разговором. Это помогает ему определить, осознать направление своего духовного развития, свой путь к Богу и спасению в целом, – убежден священник. – Надеемся, что наши гости нашли здесь особенный праздник и приняли хотя бы частичку рождественской благодати", - подчеркнул он.

Много вопросов у присутствующих вызвало имя преподобной мученицы Елисаветы. Протоиерей Павел Глазунов объяснил, что храм носит имя Великой княгини Елисаветы Федоровны Романовой, которая, несмотря на выпавшую ей трудную судьбу, много заботилась о людях, особенно больных и маленьких.

В обители стараются поддерживать заложенные Елисаветой Федоровной традиции делами. "Первый праздник для детей провели в 2014 году. До этого восстанавливали территорию – здесь была разруха, – рассказала староста храма, гендиректор ООО "Обитель святой Елисаветы" Евгения Лебединская. По ее словам, Обитель святой Елисаветы была воссоздана общественным деятелем именно для таких благотворительных проектов и мероприятий.

"У Игоря Рауфовича большой холдинг – группа компаний "Социум", и сотрудники "Социума" охотно участвуют в этой деятельности. Летом на нашей территории играют в лапту, у нас бывают городошные игры и футбол. К нам с удовольствием приходят дети и люди с ограниченными возможностями", – рассказала Лебединская.

Служащие Центра помощи многодетным семьям "МногоМама" с Обителью сотрудничали впервые, но были поражены продуманной организацией праздника.

"Организаторы учли все нюансы: прекрасное угощение, полезные и вкусные горячие напитки, отличные подарки детишкам, теплый павильон для мастер-классов, теплый туалет и даже место, где можно перепеленать или переодеть маленького ребенка", – перечислила президент Центра Алина Контарева очевидные плюсы. В качестве несомненного достоинства мероприятия она отметила формат, который удалось подобрать организаторам в приходе ктиторского храма.

"Здесь никто не навязывает религию, здесь просто учат ее уважать, к тому же предоставляют шанс расширить свой кругозор – узнать о традициях Рождества, о Елизавете Федоровне Романовой, которая мне, например, всегда была интересна как член царской семьи, супруга московского губернатора и как благотворительница. Сейчас у меня появилась возможность узнать что-то новое о ней и о продолжателях ее дела", – указала Контарева.

А многие многодетные родители были просто рады, что их детям весело, а у них самих появилась минутка спокойно погулять в тишине на природе или постоять в храме.

"Само это место – заснеженный парк, тишина, горка, каток – просто восторг для детей. Всем детям нравится, когда можно побегать, попрыгать на морозе, а потом тут же согреться в тепле, хорошо и вкусно поесть. И родителям не надо ни о чем заботиться, потому что обо всем подумали организаторы", – поделилась впечатлениями мама троих детей 4-х, 12-ти и 16-ти лет Лидия Мартынова.

Хозяева и гости праздника верят, что в следующем году непременно снова встретят Рождество в Обители Святой Елисаветы в Покровском-Стрешневе.

Храм был воздвигнут на месте случайно обнаруженного в 2010 г. в ходе реконструкции фундамента белокаменной церкви. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Игорь Ашурбейли восстановил храм и стал его ктитором. Храм назван в честь Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой, причисленной к лику святых.