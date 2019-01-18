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Длительный сон оказался смертельно опасным

Фото: www.globallookpress.com
Спокойные ночи приводят к мертворождению

Ученые Мичиганского университета пришли к ужасающим выводам. Специалисты заявили, что женщины на 63% чаще сталкиваются с поздними выкидышами, если без проблем спят 9 часов или больше.

Исследователи опросили 663 представительницы слабого пола, которые рассказали им о своем образе жизни, вредных привычках и о том, как проходят их ночи. Среди участниц эксперимента 153 женщины потеряли ребенка на 28-й неделе беременности и позже, а 408 были на третьем семестре или уже родили.

Опрос показал, что находящиеся в положении женщины часто просыпаются ночью. Это, по словам ученых, защищает плод от смерти. Выкидыши перенесли те, кто спал спокойно и долго. Ученые в своей статье, опубликованной на сайте EurekAlert!, отмечают, что связь между сном и мертворождением не зависела от других факторов.

Специалисты предполагают, что у женщин, которые просыпались ночью, активировалась вегетативная нервная система, из-за чего повышалось артериальное давление. Эти пробуждения компенсировали периоды низкого кровяного давления, которое часто нарушает развитие плода.

Однако точно говорить о том, что в этом заключается причинно-следственная связь, нельзя. Исследователи подчеркивают, что проблемы со сном также могут негативно сказаться на беременности.  

О том, что бессонница негативно влияет на здоровье людей, в том числе вызывая ожирение, сообщали американские медики. 

Полина ИВАНОВА
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