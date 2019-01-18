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Названы угрожающие мужчинам после 40 лет болезни

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеДлительный сон оказался смертельно опасным
Представителям сильного пола стоит заранее позаботиться о своем здоровье

Медики утверждают, что мужчины, которым идет пятый десяток, так же часто, как и женщины этого возраста, сталкиваются с различными недугами. Главной причиной ухудшения состояния организма становятся проблемы сердечно-сосудистой системы.

Так, у представителей сильного пола повышается артериальное давление, что приводит к инсультам и инфарктам. После 40 лет у мужчин возрастает риск развития рака предстательной железы. К аденоме, как правило, приводят вредные привычки, нездоровое питание и даже стрессы.

Помимо этого вида онкологии, увеличивается вероятность появления рака легких, особенно у тех, кто курит с раннего возраста. Также, как передает портал "Медицина 2.0", проблемы с этим органом возникают у тех мужчин, которые работают с химическими веществами.

Еще у представителей сильного пола встречаются метаболический синдром, вызывающий ожирение, гипертония, диабет и импотенция. 

Полина ИВАНОВА
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