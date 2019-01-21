Россиян предупредили о последствиях кровавой луны
Лунное затмение 21 января может пагубно сказаться на здоровье наших соотечественников. О ее влиянии на организм и душевное состояние человека до сих пор спорят медики, астрологи и экстрасенсы.
Кровавый оттенок Луна приобретает, попадая попадает в тень земной атмосферы. Во все времена считалось, что в этот период следует быть более внимательным к своему здоровью и меньше поддаваться негативным эмоциям.
По мнению астрологов, этот период является сложным на эмоциональном уровне. Также они считают, что в такие дни обостряется возможность заболеть. "Кровавая луна оставит свой отпечаток на здоровье каждого", – приводит слова экстрасенса VistaNews.
Именно поэтому в это время не нужно себя накручивать, главное – соблюдать рекомендации специалистов. По мнению экспертов, Луна вызывает сильные приливы, а человек преимущественно состоит из воды. Соответственно, на него действуют те же силы, вызывающие припадки безумия. Также говорят и о том, что в этот период у больных обостряется такое явление, как лунатизм.
Еще одно негативное последствие кровавой луны – бессонница. Кроме того, у пожилых поднимается давление, а дети могут капризничать без повода.
Вместе с тем существует и противоположная точка зрения на влияние этого загадочного астрономического явления на организм человека. "С точки зрения физики, химии и медицины, прямого влияния лунного затмения на здоровье человека не существует", – цитирует заместителя главврача Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Руслана Кошелева РИА "Новости".
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