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"Обман века": американцы попались на лжи о высадке на Луну

Фото: pixabay.com
Известный режиссер и сценарист рассказал правду о миссии Аполлон-11

Кинорежиссер Джей Уайднер сделал сенсационное заявление. Он публично доказал, что NASA никогда не высаживались на Луну 20 июля 1969 года. Он утверждает, что высадку американцев на спутник Земли снял режиссер Стэнли Кубрик.

Эксперт тщательно проанализировал фото и видео первой высадки человека на Луну и обнаружил световые приемы, придуманные Кубриком. По его мнению, NASA сняли поддельные кадры, чтобы обогнать СССР в космической гонке.

Таким образом, в течение 50-ти лет США нагло морочили голову всему миру. Джей Уайднер заявил, что Кубрик использовал "проекцию переднего экрана", чтобы совершить обман века, передает Express.co.

При этом киноэксперт уверен, что американцы все-таки отправили первых людей на Луну, но в другое время. Он предполагает, что настоящая высадка на спутник Земли совершалась без камер и широкого освещения. В свою очередь NASA подобные обвинения категорически отрицает.

По официальным данным, американские астронавты совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд. Первым человеком, ступившим на спутник Земли, стал Нил Армстронг.

Людмила ФОКАНОВА
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