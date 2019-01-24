Выжить зимой: как правильно питаться в холода

Россиянам посоветовали есть больше калорийной пищи

Роспотребнадзор рассказал, какой должна быть пища в это время года, чтобы иммунная система не дала сбой. Ведомство опубликовало на своем сайте советы по правильному питанию.

Низкая температура, ее перепады между помещением и улицей, ветер, дефицит солнечного света… Такой набор кого угодно способен свалить с ног. И зимой, как ни в какое другое время года, важно наиболее внимательно относиться к своему здоровью.

Справиться с нагрузкой организму помогут продукты, в которых много полезных жиров и углеводов. В первую очередь, это жирная рыба, растительные масла, зерновые продукты (лучше цельнозерновые), сезонные овощи (капуста, морковь, лук, чеснок и т.п.), свежая зелень, фрукты (гранаты, цитрусовые, яблоки и др.) и орехи.

Не стоит забывать и о полезных, согревающих свойствах пряностей – имбиря, корицы и гвоздики. Имбирный чай с корицей, медом, мятой и лимоном поможет разогнать кровь и согреться. Также для сохранения здоровья зимой важно соблюдать режим труда и выполнять физические упражнения.