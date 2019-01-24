Найдено неожиданное средство от всех болезней

Восстановить здоровье способны романтические отношения

Психологи Аризонского университета выяснили, что любовь благотворно сказывается как на психологическом, так и на физическом здоровье. По мнению специалистов, даже мысли об объекте своего обожания улучшают реакцию организма на стресс и снижают повышенное давление.

Чтобы доказать эту взаимосвязь, исследователи провели эксперимент с участием 102 добровольцев. Каждый из них находился в любовных отношениях около 1,5 года. Ученые опросили добровольцев и узнали, насколько они удовлетворены своими отношениями.

Затем испытуемые опускали ноги в холодную воду – в этот момент у них измерялось давление. "Романтическая связь определенно улучшает людям здоровье, в то время как одиночество повышает шансы развития деменции в старости", – приводит слова ученых журнал Psychophysiology.

Психологи объяснили, что наличие любимого человека дает психологическую защиту, которая в свою очередь улучшает самочувствие во время стресса. Примечательно, что таким же эффектом обладают и мысли о своей "второй половинке", передает "МИР24".