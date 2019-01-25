Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Проблемы с потенцией решит экзотический фрукт

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеРаботу ночью признали опасной для здоровья
Китайские медики утверждают, что он значительно усиливает мужскую силу

"Глаз дракона", "китайская вишня", "райский виноград", "плод любви" – как только не называют этот диковинный плод с приятным, напоминающим вишню освежающим вкусом. Личи – настоящий кладезь витаминов группы B, E, C, H, K. А еще он прекрасно решает проблемы в сексуальной жизни.

По мнению медиков, личи способен творить настоящие чудеса. В Поднебесной его рекомендуют в качестве афродизиака, так как фрукт отлично стимулирует либидо и повышает потенцию, сообщает Fb.ru.

Оказывает благотворное влияние личи и на другие системы органов человека. Так, при ежедневном поедании "райского винограда" можно снизить уровень холестерина, нормализовать работу сердечно-сосудистой системы и даже восстановить память.

Диетологи советуют употреблять "китайскую сливу" во время диеты. Но слишком злоупотреблять этим экзотическим фруктом все-таки нежелательно. Он может вызвать аллергию.

Людмила ФОКАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей