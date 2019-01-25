Проблемы с потенцией решит экзотический фрукт

Китайские медики утверждают, что он значительно усиливает мужскую силу

"Глаз дракона", "китайская вишня", "райский виноград", "плод любви" – как только не называют этот диковинный плод с приятным, напоминающим вишню освежающим вкусом. Личи – настоящий кладезь витаминов группы B, E, C, H, K. А еще он прекрасно решает проблемы в сексуальной жизни.

По мнению медиков, личи способен творить настоящие чудеса. В Поднебесной его рекомендуют в качестве афродизиака, так как фрукт отлично стимулирует либидо и повышает потенцию, сообщает Fb.ru.

Оказывает благотворное влияние личи и на другие системы органов человека. Так, при ежедневном поедании "райского винограда" можно снизить уровень холестерина, нормализовать работу сердечно-сосудистой системы и даже восстановить память.

Диетологи советуют употреблять "китайскую сливу" во время диеты. Но слишком злоупотреблять этим экзотическим фруктом все-таки нежелательно. Он может вызвать аллергию.