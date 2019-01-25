Маленьким детям во всем мире грозит рак из-за нижнего белья

В подгузниках найдены токсичные вещества

Исследование французского агентства по здравоохранению напугало матерей по всему миру. Эксперты протестировали десятки международных марок детских подгузников, и ни одна не прошла проверку успешно – превышены все санитарные нормы.

В них обнаружены соединения, опасные для здоровья малышей. Среди них и канцерогены, вызывающие онкологические заболевания, передает FRANCE 24. В частности, это вещество глифосат. Также в составе некоторых образцов специалисты нашли бутилфенил метилпропионал и ароматические гидрокарбоны.

Все данные компоненты крайне опасны и должны быть исключены из товаров, предназначенных для малышей, чей иммунитет не способен бороться с канцерогенами. По мнению специалистов, властям нужно ужесточить правила для производителей подгузников.

Удивительно, но даже сами фирмы-производители зачастую не могут понять, каким путем опасные вещества оказывается в составе подгузников.