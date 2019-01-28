Пророчество Нострадамуса: что ждет Россию в 2019 году

Положение россиян на международной арене усилится на фоне глобальных природных катастроф

Исследователи продолжают расшифровывать послания Нострадамуса на 2019-й год. Так, согласно новым данным, Россию ждет немало испытаний, но при этом совсем скоро она превратится в главный регион на планете. Особенно важную роль на Земле будет играть Сибирь.

Специалисты говорят о том, что в 2019-м мир сильно изменится. Французский алхимик предсказал, что государства будут активно вести информационные войны. А европейцев ждут некоторые духовные поражения. Не исключено, что ислам вытеснит с Запада христианство, последние оплоты которого останутся в России. Все это приведет к тому, что наша страна станет главным арбитром в спорах между другими странами.

К тому же в мире будут один за другим происходить военные конфликты, в пророчествах Нострадамуса находят даже намеки на третью мировую войну, в которой может участвовать и Россия. Более того, многие страны, например, США ждут природные катаклизмы.

Как передает издание "Русская семерка", военные конфликты и стихийные бедствия будут происходить и на территории России, но в намного меньшем объеме.

Любопытно, что Сибири недолго предстоит быть центром мира, так как в тех же записях алхимика говорится о том, что в 2019-м на Землю упадет астероид во время активной фазы войны, что приведет к гибели человечества.

Нострадамус описал свои предсказания в книге "Пророчества", которая была опубликована в 1555 году.