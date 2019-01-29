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Найдена самая эффективная диета

Фото: www.globallookpress.com
Чтобы быть здоровым, придется изменить образ жизни

В США набирает популярность диета доктора Орниша, с помощью которой все желающие могут не только избавиться от лишнего веса, но и укрепить здоровье.

Правда, для этого придется не только следить за питанием, но и полностью изменить свой образ жизни, предупреждает US News. Для того, чтобы новая диета была максимально эффективной, нужно бросить курить, заниматься йогой и медитацией, физкультурой и стресс-менеджментом, считает Дин Орниш, профессор Университета Калифорнии в Сан-Франциско.

Что касается собственно диеты, то из рациона придется исключить насыщенные жиры, сократить количество животного белка и углеводов. Вместо них следует уделить внимание продуктам из цельного зерна, овощам, фруктам, жирной рыбе и орехам. Алкоголь в небольших дозах разрешен, а вот от молочных продуктов лучше отказаться, считает Орниш.

Валентина МАЙОРОВА
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