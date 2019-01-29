Средство для потенции нашли на грядке

Приумножить мужскую силу поможет дешевый овощ

Оказывается, свекла – прекрасный помощник в этом интимном вопросе. Чтобы укрепить мужскую силу, ослабленную с возрастом или развитием простатита, нужно сделать овощной коктейль.

Необходимо смешать в равных количествах сок свеклы, моркови, огурца и сладкого перца. Пить его нужно по полстакана перед едой в течение месяца. При необходимости курс можно повторить в течение года.

В прежние времена свеклу считали символом любви. В составе этого природного афродизиака содержится много бора, благодаря которому повышается выработка сперматозоидов и улучшается их подвижность, возрастает половое влечение и снижается фригидность у женщин, сообщают "Лениногорские вести".

Но не только в этом сила данного корнеплода. Свекла предупреждает онкологические заболевания. Этому свойству овощ обязан содержащемуся в нем пигменту бетацианину. Данное вещество способно нейтрализовать воздействие азотной кислоты на организм, предотвращая перерождение здоровых клеток в злокачественные.

Исследование израильских ученых показало, что регулярное употребление сырой свеклы более чем на 30% снижает вероятность развития рака кожи, легких и толстой кишки.